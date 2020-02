Vice-presidente do Irã é diagnosticada com coronavírus

A vice-presidente do Irã para Assunto da Mulher e da Família, Masoumeh Ebtekar, foi diagnosticada nesta quinta-feira, 27, com o novo coronavírus Sars-CoV-2, segundo agências estatais de notícias. Ebtekar é a segunda autoridade a adoecer no país onde o surto matou 26 iranianos e infectou outros 106.

Ebtekar está hospitalizada enquanto os integrantes de sua equipe realizam exames devido ao risco de também terem sido contaminados. Segundo a assessoria de imprensa da vice-presidente, os resultados serão divulgados no sábado, 29.

O sistema político do Irã permite ao presidente apontar diversos vices-presidentes, que ocupam diversas funções no governo, mas não têm o mesmo status dos ministros.

Na quarta-feira 25, o vice-ministro da Saúde, Iraj Harirchi, responsável por coordenar os esforços do governo para conter a propagação do coronavírus, também foi diagnosticado com a doença causada pelo coronavírus, chamada de Covid-19.

Em resposta ao surto, Teerã fechou temporariamente escolas, universidades e outros centros educacionais. Também cancelou shows e eventos esportivos no país. O líder supremo iraniano, aiatolá Ali Khamenei, suspendeu as orações de sexta-feira, seguindo orientação do Ministério da Saúde.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) ainda não declarou a propagação do novo coronavírus, também conhecido como COVID-19, como uma pandemia, apesar de o vírus já estar presente em mais de 40 países, inclusive no Brasil. O termo é usado para os casos em que uma doença contagiosa causa mortes em três continentes. No mundo, a doença já deixou mais de 2.700 mortos e 80.000 pessoas doentes.