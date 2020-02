Do Carnaval à política, os grandes eventos afetados pelo coronavírus

O novo coronavírus já deixou 2.762 mortos em todo o mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), além de outros 81.109 casos de contágio. A epidemia também impacta a realização de eventos esportivos, políticos e culturais em diversos países.

Do Carnaval a uma importante reunião anual do Partido Comunista Chinês, saiba quais foram os eventos e atrações turísticas afetados pela Covid-19.

Sessão do Partido Comunista da China

O Partido Comunista anunciou o adiamento, sem data prevista, do seu encontro político anual mais importante em decorrência da propagação da doença. Chamado de “Duas Sessões”, o evento reúne por dez dias na capital do país milhares de delegados do Congresso e da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, principal órgão oficial do país, e revela as metas para o crescimento da economia do país e os planos de ação para o ano – informações de alto valor para o mercado global.

Festas de Ano Novo Lunar

As celebrações do Ano Novo Lunar na China foram diretamente afetadas pela epidemia, já que o grande surto da doença começou no período em que muitos chineses aproveitavam o feriado para voltar para suas cidades natais e visitar familiares. Com a crise, muitos trabalhadores ficaram presos dentro de casa ou sem acesso a trens e aeroportos, prejudicando a volta ao trabalho em meados de fevereiro. O governo chinês também usou do momento para ampliar o período de férias e evitar aglomerações. As celebrações do Ano Novo Lunar em outras cidades do mundo, principalmente nos Estados Unidos, também tiveram que ser canceladas devido ao surto de coronavírus.

Muralha da China

Partes da Grande Muralha da China foram fechadas para os turistas para evitar a aglomeração de pessoas. As seções que ainda permanecem abertas contam com postos de checagem para medir a temperatura de todos os visitantes. Principal ponto turístico do país, recebe mais de 10 milhões de pessoas por ano.

Carnaval

A Itália cancelou seu tradicional Carnaval em Veneza depois que o país foi duramente atingido pela epidemia. Seguindo seus passos, a Grécia também anunciou o cancelamento de todas as celebrações de Carnaval no país. Anteriormente, a Prefeitura da cidade de Nice, na França, já havia seguido o mesmo caminho.

Peregrinação

A Arábia Saudita suspendeu a entrada de estrangeiros no país para o turismo e para a peregrinação nas cidades sagradas de Meca e Medina. O reino recebe milhões de visitantes muçulmanos ao longo do ano, com um pico na peregrinação do haj, que está programada para começar no final de julho.

GP de Fórmula 1

O Grande Prêmio da China, originalmente marcado para 19 de abril, foi adiado pela Fórmula 1, que ainda não definiu uma nova data.

Fashion Weeks

Os Fashion Weeks de Xangai e Pequim, marcados para o final de março, também foram adiados. Diversas marcas chinesas também desistiram de participar das semanas de moda de Paris e Milão.

Rugby

O jogo entre Irlanda e Itália, no torneio Six Nations de rugby, considerado o campeonato internacional mais antigo dos esportes, foi adiado. Marcado anteriormente para 7 de março em Dublin, ainda não tem data para acontecer.

Qualificatórias das Olimpíadas

Eventos esportivos que antecedem as Olimpíadas de Tóquio já foram cancelados ou tiveram sua localização alterada devido ao surto. É o caso do torneio qualificatório de boxe para a Ásia e Oceania, que foi suspenso por enquanto, e das qualificatórias asiáticas de futebol feminino que foram transferidas de Wuhan para Nanquim, no leste da China.