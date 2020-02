OMS afirma que epidemia de coronavírus chegou a ‘ponto decisivo’

O surto do coronavírus Sars-CoV-2 atingiu um “ponto decisivo”, afirmou o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, nesta quinta-feira, ao pedir aos países que redobrem os esforços para conter a disseminação de maneira eficaz.

Até esta quarta-feira, a OMS registrava 81.109 casos de contaminação, dos quais 78.191 na China, e 2.770 mortes – 2.718 delas em território chinês. O relatório, porém, não mencionava novos países com enfermos confirmados nos últimos dias, como o Brasil e a Grécia.

“Este vírus tem potencial pandêmico”, disse Tedros à imprensa, referindo-se à possibilidade de registro de mortes em três continentes – até o momento, só houve casos de óbito na Ásia e na Europa. “Não é hora de temer. É hora de tomar medidas para prevenir infecções e salvar vidas agora”.

Autoridades da OMS disseram na mesma entrevista que estão trabalhando em estreita colaboração com os organizadores dos Jogos Olímpicos de Tóquio, marcado para julho no Japão, e que não esperam qualquer decisão em curto prazo sobre o evento.

Nos últimos dias, a OMS já havia feito apelos os governos para que adotem medidas de prevenção e apontado especial preocupação com a disseminação do coronavírus na África. Já há casos de contaminação no Egito e na Argélia.

(Com Reuters)