Vice de Trump testemunha ao grande júri que investiga ex-presidente

O ex-vice-presidente dos Estados Unidos Mike Pence compareceu, nesta sexta-feira, 28, a um grande júri que investiga o papel do ex-presidente Donald Trump nos esforços para anular o resultado da eleição de 2020. A aparição acontece enquanto o político explora a possibilidade de concorrer contra Trump para ser indicado pelo Partido Republicano como candidato às eleições presidenciais de 2024.

De acordo com a ABC News e a NBC News, Pence esteve dentro do Tribunal Distrital dos Estados Unidos, em Washington, por mais de sete horas. A segurança do local foi reforçada e um cão farejador foi visto no corredor. Os assessores do ex-vice-presidente não fizeram comentários.

Na quarta-feira 26, Trump perdeu um recurso para impedir que Pence testemunhasse na investigação do conselho especial. Antes da invasão de trumpistas no Capitólio, sede do Congresso americano, em 6 de janeiro de 2021, o então presidente criticou seu vice por não tentar impedir a certificação da vitória do democrata Joe Biden nas eleições de 2020.

A investigação está sob responsabilidade do procurador especial Jack Smith, cujo foco é uma conspiração para apresentar listas falsas de eleitores, o que impediria o Congresso de certificar a vitória de Biden.

Anteriormente, Pence informou que não apelaria da decisão de um juiz exigindo que ele testemunhasse ao grande júri federal sobre as conversas que teve com Trump antes do ataque mortal ao Capitólio.

No fim de 2022, Trump anunciou sua candidatura à Casa Branca em 2024.

Esta não é a única investigação que mira o ex-presidente. Um tribunal de Nova York fez 34 acusações criminais contra Trump, em um caso que envolve supostos pagamentos clandestinos para comprar o silêncio da ex-atriz pornô Stormy Daniels. Ele também é investigado por uma suposta interferência, também em 2020, no processo eleitoral no estado da Geórgia.