Trump recebe 34 acusações criminais e declara-se inocente de todas

Nesta terça-feira, 4, promotores de Nova York acusaram Donald Trump, ex-presidente dos Estados Unidos, de encobrir um possível escândalo sexual durante as eleições federais de 2016. O Tribunal Criminal de Manhattan revelou 34 acusações criminais ao todo, que abrem um caminho pedregoso diante de um processo criminal em paralelo com sua terceira corrida à Casa Branca, para o pleito de 2024.

Trump foi indiciado na semana passada, tornando-se o primeiro ex-presidente americano a enfrentar acusações criminais, e se entregou às autoridades em Manhattan na tarde desta terça-feira. Ele ainda está perante um juiz para sua acusação, das quais ele se declarou inocente.

Enquanto isso, uma carreata de onze veículos em apoio a Trump chegou pouco antes da audiência ao escritório do promotor distrital de Manhattan, Alvin Bragg.

Enquanto estava sob custódia, as impressões digitais do ex-presidente foram registradas como as de qualquer réu de um crime. No entanto, ele passou pouco tempo sob custódia, e não se espera que ele seja algemado ou tenha sua foto tirada para o sistema.

Quando Trump, visivelmente zangado, entrou no tribunal, ele estava acompanhado por seu consultor jurídico, Boris Epshteyn, e pelos advogados encarregados do caso, Todd Blanche, Susan Necheles e Joseph Tacopina. O ex-presidente se recusou a falar.

As acusações da Promotoria incluem a apresentação de registros comerciais falsos em primeiro grau, um crime de baixo nível que acarreta no máximo quatro anos de prisão para cada acusação. Mesmo se ele for condenado, um juiz pode sentenciá-lo a liberdade condicional.

A investigação nasceu de um pagamento clandestino de 130.000 dólares que seu ex-advogado, Michael Cohen, fez a Stormy Daniels, uma atriz pornô, nos últimos dias da campanha de 2016. O pagamento, que Cohen disse ter feito sob orientação de Trump, garantiu que ela não viria a público sobre um suposto caso extraconjugal com o então candidato à Presidência.

Trump então reembolsou Cohen, ocultando a verdadeira natureza do negócio. Os registros internos de sua empresa caracterizaram o repasse como “despesas legais” devidas como parte de um contrato de adiantamento.

O caso, apresentado por Bragg, pode marcar apenas o início da jornada de Trump pelo sistema de justiça criminal. Ele enfrenta três outras investigações, em que é acusado de interferir no processo eleitoral e manipular documentos secretos do governo, questões centrais da democracia e segurança americanas.

