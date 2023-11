Vice de Milei diz que crise argentina só será resolvida com ‘uma tirania’

A candidata a vice-presidente do partido A Liberdade Avança, Victoria Villarruel, chapa do ultradireitista Javier Milei, afirmou nesta quinta-feira, 16, que a crise na Argentina só poderia ser resolvida com uma “tirania”. O comentário, em meio a acusações sobre a suposta ameaça à democracia que Milei representa, provocou críticas tanto da oposição quanto de aliados.

“Me surpreende que [Sergio] Massa esteja incendiando tudo e pretenda assumir o poder no dia 10 de dezembro”, disse ela, referindo-se ao candidato a coalização peronista União Pela Pátria, em entrevista ao programa de TV LN+, do canal do grupo La Nación. “Então, que país você quer assumir? Um país devastado. E como você acha que poderá resolver isso se não for com uma tirania?”, questionou.

A deputada, filha e sobrinha de militares, já havia anteriormente feito falas controversas sobre democracia e ditatura.

Ela prometeu, por exemplo, revisar a atual política de memória e direitos humanos do país, que indenizou milhares de vítimas da repressão provocada pelo Estado durante a última ditadura militar (1976-1983). Além disso, propôs impulsionar um processo de libertação dos repressores do regime que foram condenados pela Justiça, e que ela considera como “presos políticos”.

Em reação à sua fala sobre “tirania”, políticos peronistas lançaram duras críticas. O ministro de Transportes da província de Buenos Aires, Jorge D’Onofrio, classificou as declarações de Villarruel como uma “barbaridade”.

Até ex-aliados de Milei, como o advogado Carlos Maslatón, que impulsionou o início da carreira política do candidato, em 2021, repudiou a atitude de Villarruel.

“Villarruel promove uma tirania para a Argentina. Diz isso diretamente, confirmando o que eu já tinha advertido. Se eles ganharem as eleições, vão impor um estado de sítio com presos políticos e ativar esquadrões da morte”, disse Maslatón m seu perfil na plataforma X, antigo Twitter.

A poucos dias das eleições, a preferência do eleitorado permanece inalterada, segundo pesquisa AtlasIntel. Enquanto Milei segue na liderança, com 52% dos votos válidos, o atual ministro da Economia e representante do peronismo, Massa, tem 47,9%.

Quando considerados os votos totais, Milei aparece com 48,6% e Massa com 44,6%, o que configura um empate técnico, visto que os números estão no limite da margem de erro, que é de 2 pontos percentuais para mais, ou para menos.

Na pesquisa anterior, publicada em 3 de novembro, os números eram iguais para Milei, com 52% dos votos válidos, mas levemente superiores para Massa, que tinha 48%.

