Bullrich, choro e irritação: a bizarra entrevista de Milei à TV argentina

Atualizado em 27 out 2023, 19h34 - Publicado em 27 out 2023, 19h02

Por Paula Freitas Atualizado em 27 out 2023, 19h34 - Publicado em 27 out 2023, 19h02

Javier Milei, candidato ultradireitista à Presidência da Argentina, fez uma nova leva de comentários polêmicos em uma entrevista concedida ao canal argentino América24 na noite da quinta-feira, 26. Em campanha para o segundo turno, no qual concorre contra o ministro da Economia, Sergio Massa, Milei criticou funcionários da emissora, enalteceu o alcance de suas contas nas redes sociais e referiu-se de maneira machista à aliada Patrícia Bullrich, terceiro lugar no primeiro turno.

Na véspera das falas controversas, Bullrich declarou apoio a Milei no segundo turno, alegando que desejava conter o “perigo do kirchnerismo”, em referência à atual vice-presidente argentina, Cristina Kirchner, aliada de Massa. Na entrevista de pouco mais de uma hora, o ultraliberal foi questionado sobre a proximidade com a ex-ministra da Segurança.

“Enquanto eles (eleitores de Massa) olham para a senhora na internet, estou com ela em meio aos lençóis”, disse Milei sobre Bullrich.

Em seguida, ele apontou a popularidade da publicação na rede social X, antigo Twitter, em que mostra um pato, que representa a campanha da terceira colocada, e um leão, animal com que Milei disse se identificar, em um abraço. O candidato afirma que o tuíte “tem mais de 250 mil curtidas”, “quase 16 milhões de impressões” e destaca que apenas sua conta no Instagram “tem 1 milhão de curtidas”.

https://x.com/JMilei/status/1717213624337379680

Ao longo do bate-papo, Milei parece perder a linha de raciocínio. Irritado, ele culpa os funcionários da emissora pelo barulho no set e explica que não estava conseguindo organizar suas ideias por causa do ruído, acrescentando que era “muito difícil acompanhar esses temas complexos com sussurros no ouvido”.

“Podemos pedir o fim dos murmúrios por trás das câmeras? Porque é muito difícil conversar com tanta gente conversando. São temas muito delicados e vejo que não param de falar, apesar das minhas mudanças de tom para lhes perguntar implicitamente”, critica abertamente.

“Não são questões fáceis e, além disso, a vida de 47 milhões depende disso. Vamos concordar que temos um nível de agitação pouco convencional para questões tão complexas como as que estamos tratando. E, se eu cometer um erro, eles me destroem publicamente e ninguém vai dizer que houve um murmúrio por trás que estava me matando”, acrescenta.

https://x.com/_matialv/status/1717707583203455354

Segundo o portal de notícias Infobae, pessoas próximas ao candidato relataram que uma greve surpresa do sindicato dos trabalhadores da a24 tomou conta do edifício da emissora no início da entrevista, levando aos “murmúrios” citados pelo economista. Alguns técnicos teriam abandonado o posto de maneira inesperada, o que teria interferido na qualidade e no desenrolar habitual do programa.

Em outro momento, Milei é questionado sobre opositores que o comparam com Hitler, líder do nazismo alemão na II Guerra Mundial (1939-1945). Ao falar sobre o Holocausto, ele parece se emocionar e disse procurar entender o porquê de ser acusado “de algo tão aberrante”.

