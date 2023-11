Nada muda e Milei segue na frente na Argentina, segundo AtlasIntel

A nove dias do segundo turno na Argentina, a preferência do eleitorado permanece inalterada, segundo nova pesquisa AtlasIntel, divulgada nesta sexta-feira, 10. Enquanto o candidato ultradireitista Javier Milei segue na liderança, com 52% dos votos válidos, o atual ministro da Economia e representante do peronismo, Sergio Massa, tem 47,9%.

Quando considerados os votos totais, Milei aparece com 48,6% e Massa com 44,6%, o que configura um empate ténico, visto que os números estão no limite da margem de erro, que é de 2 pontos percentuais para mais, ou para menos.

Na pesquisa anterior, publicada em 3 de novembro, os números eram iguais para Milei, com 52% dos votos válidos, mas levemente superiores para Massa, que tinha 48%.

Assim como na outra sondagem, o representante da frente La Libertad Avanza também mantém a preferência do eleitorado em quase todas as questões-chave do debate que tem dominado a campanha eleitoral. Enquanto 39% dos entrevistados dizem confiar mais em Massa para combater a inflação e a alta nos preços, 49% apostam em Milei. Outros 13% responderam que não confiam em nenhum.

Se Milei é apontado como o mais preparado para combater a violência, reduzir a corrupção, desenvolver a economia e gerar empregos e para lidar com a inflação e reduzir a pobreza, Massa é visto pelos entrevistados como mais preparado apenas para defender as instituições democráticas e defender os direitos humanos.

Como representante do governo, Massa, por sua vez, sofre por tabela. Sobre a avaliação do governo do presidente Alberto Fernández, 67,7% disseram achá-lo ruim.

Sob o atual ministro da Economia, a Argentina desbancou o Zimbábue no mês passado para amargurar a taxa de juros mais alta do mundo.

A AtlasIntel ouviu 8.971 eleitores entre os dias 5 e 11 de novembro. No primeiro turno, o instituto foi o único a prever vitória parcial de Massa.