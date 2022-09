Vazamento misterioso atinge principal linha de gás da Rússia para a Europa

A Suécia emitiu nesta terça-feira, 27, um alerta sobre vazamentos inexplicáveis ​​nos dois principais gasodutos russos sob o Mar Báltico, Nord Stream 1 e Nord Stream 2. Desde o início da guerra da Rússia na Ucrânia, a infraestrutura esteve no centro de uma crise de energia.

Especialistas e também a Rússia, que construiu a rede, disseram que a possibilidade de sabotagem não pode ser descartada. Os vazamentos levaram a Dinamarca a restringir o transporte em um raio de cinco milhas náuticas (quase 10 quilômetros), porque os navios podem afundar se entrarem na área, e pode haver o risco de incêndio se o gás inflamar.

Ambos os oleodutos foram foco de uma espécie de guerra energética entre as capitais europeias e Moscou. A disputa impactou negativamente as principais economias ocidentais, elevou os preços do gás e provocou uma busca por fontes alternativas de energia.

“Há algumas indicações de que este é um dano deliberado”, disse uma fonte de segurança europeia à agência de notícias Reuters, acrescentando que ainda é muito cedo para tirar conclusões. “Você tem que perguntar: quem lucraria com isso?”

A Rússia também disse que o vazamento na rede russa era motivo de preocupação e sabotagem era uma causa possível. “Nenhuma opção pode ser descartada agora”, disse a repórteres o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.

+ UE propõe teto sobre preço do gás russo e Putin ameaça cortar fornecimento

Nenhum dos gasodutos estava conduzindo gás para a Europa quando os vazamentos foram encontrados – ambos ainda continham gás sob pressão –, mas os incidentes provavelmente acabam com quaisquer expectativas restantes de que o continente voltasse a receber gás via Nord Stream 1 antes do inverno.

Continua após a publicidade

“A destruição que ocorreu no mesmo dia simultaneamente em três cadeias de gasodutos offshore do sistema Nord Stream é sem precedentes”, disse a operadora de rede Nord Stream AG. “Ainda não é possível estimar o tempo da restauração da infraestrutura de transporte de gás.”

+ Ucrânia pode perder apoio europeu devido à crise energética, diz Alemanha

A Rússia cortou o fornecimento de gás para a Europa via Nord Stream 1 antes de suspender completamente o fluxo em agosto, culpando as sanções ocidentais por causar dificuldades técnicas. Políticos europeus dizem que foi um pretexto para enfraquecer a Europa.

O novo gasoduto Nord Stream 2 ainda não havia entrado em operações comerciais. O plano de usá-lo para fornecer gás foi descartado pela Alemanha dias antes da Rússia enviar soldados para a Ucrânia em 24 de fevereiro.

Possibilidade de sabotagem

Os vazamentos aconteceram pouco antes do lançamento cerimonial, nesta terça-feira, 27, do Canal do Báltico. O duto, que transporta gás da Noruega para a Polônia, é uma peça central dos esforços de Varsóvia para diversificar os suprimentos russos.

A Autoridade de Segurança do Petróleo da Noruega (PSA) pediu às empresas petrolíferas na segunda-feira 26 para ficarem vigilantes sobre drones não identificados perto de plataformas offshore de petróleo e gás norueguesas, alertando sobre possíveis ataques.

Jakub Godzimirski, professor de pesquisa do Instituto Norueguês de Relações Exteriores especializado em política energética russa, disse à Reuters que os vazamentos podem ter sido problemas técnicos, mas que sabotagem é uma possibilidade.