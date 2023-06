Vaticano divulga primeiras fotos do Papa depois de cirurgia

O Vaticano divulgou nesta quinta-feira, 15, as primeiras fotos do papa Francisco após sua cirurgia abdominal. As imagens indicam que o pontífice continua sua recuperação antes de receber alta, talvez ainda nesta sexta-feira, 16.

As fotos mostram Francisco em uma cadeira de rodas, visitando a ala infantil do Hospital Gemelli, em Roma, que fica ao lado do quarto onde ele está se restabelecendo há mais de uma semana. De acordo com o Vaticano, ele deve receber alta nos próximos dias.

Na semana passada, o Papa, de 86 anos, passou por uma operação de três horas para reparar uma hérnia abdominal. Os compromissos do pontífice foram cancelados até 18 de junho.

Tradicionalmente, o pontífice tira todo o mês de julho de folga, sendo que as bênçãos dominicais são sua única aparição pública. Logo, Francisco vai ter o mês inteiro para descansar antes de fazer uma viagem a Portugal de 2 a 6 de agosto, para a Jornada Mundial da Juventude, e visitar o Santuário de Fátima.

Em seguida, o Vaticano informou que ele também deve visitar a Mongólia, de 31 de agosto a 4 de setembro.