Papa Francisco sai de cirurgia ‘sem complicações’, diz Vaticano

O Vaticano informou nesta quarta-feira, 7, que o papa Francisco saiu de sua cirurgia “sem complicações”. O procedimento removeu uma hérnia na parede abdominal, a mais recente doença do líder da Igreja Católica, que teve parte de seu intestino removido há dois anos.

Segundo a Santa Sé, a operação durou três horas, durante as quais Francisco esteve sob anestesia geral. Agora, o pontífice de 86 anos deve permanecer no hospital Gemelli, em Roma, por vários dias. Por precaução, todas as audiências papais foram canceladas até 18 de junho.

Embora cirurgias de hérnia raramente sejam realizadas em caráter de emergência, o procedimento ocorreu apenas um dia depois que o papa visitou o mesmo hospital para exames agendados.

A data da operação também dá tempo suficiente para que Francisco se recupere antes de uma agenda lotada no fim do ano. O Vaticano anunciou, no último sábado, 3, planos para que ele visite a Mongólia de 31 de agosto a 4 de setembro, um dos lugares mais remotos para onde já viajou.

Antes disso, ele deve ir a Portugal de 2 a 6 de agosto, para participar da Jornada Mundial da Juventude, em Lisboa, e visitar o Santuário de Fátima. O Vaticano deu indicações de que a presença do pontífice está confirmada, divulgando nesta terça-feira um cronograma oficial da visita.

De acordo com o Vaticano, o papa estava sofrendo de uma hérnia “dolorosa” que se formou sobre uma cicatriz anterior, presumivelmente de sua cirurgia de cólon, em 2021, quando ele removeu 33 centímetros do intestino por causa de uma diverticulite.

Especialistas disseram que a formação da hérnia, chamada de laparocele, é uma complicação conhecida da cirurgia intestinal. A preocupação é que uma parte de seu intestino possa ter inchado através do corte antigo, bloqueando a via.

No final de março, Francisco também passou cinco dias internado no mesmo hospital devido a uma infecção pulmonar. Dois meses depois, ele cancelou uma sequência de audiências devido a uma febre.

A saúde de Francisco, que completou dez anos de pontificado em março, vem se complicando nos últimos anos com uma série de doenças. Ele costuma usar uma cadeira de rodas ou uma bengala para andar por causa de dores no joelho. O pontífice também já perdeu parte de um pulmão, que foi removido quando ele era jovem, ainda na Argentina.