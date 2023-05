Papa Francisco cancela audiências devido a febre, diz Vaticano

O papa Francisco cancelou suas audiências nesta sexta-feira, 26, porque está com febre, informou o Vaticano. É a segunda vez que ele precisou esvaziar a agenda por problemas de saúde em três meses.

No final de março, o líder da Igreja Católica foi internado em um hospital em Roma para tratar uma infecção pulmonar e teve alta três dias depois. Desta vez, o Vaticano não deu mais detalhes sobre a saúde do pontífice de 86 anos.

Francisco sofre de diverticulite, uma doença que pode infectar ou inflamar o cólon. Em 2021, foi operado no Hospital Gemelli, o mesmo onde ficou internado no começo do ano, para remover parte do intestino. Na ocasião, ele permaneceu na clínica por 11 dias.

No início deste ano, ele disse que a condição havia retornado e que estava gerando ganho de peso, mas que não era fonte de grande preocupação. A diverticulite causa um estreitamento dos dutos do corpo – no seu caso, o cólon.

O Papa também tem uma osteoartrite que afeta um ligamento do joelho direito. Por isso, alterna entre o uso de bengala e de cadeira de rodas em suas aparições públicas. No ano passado, ele disse que não visitaria nem Rússia e nem Ucrânia para falar sobre a guerra devido à limitação.

Em julho de 2022, na volta de uma viagem ao Canadá, o pontífice argentino reconheceu que sua idade avançada e sua dificuldade para caminhar podem ter inaugurado uma fase mais lenta de seu papado. Antes disso, ele já havia visitado 59 países.

Além disso, embora tenha afirmado em pronunciamento na República Democrática do Congo que renúncias papais não deveriam “virar moda”, também admitiu que já assinou uma carta de renúncia “em caso de doença”.