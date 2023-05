Zelensky visita Itália e tem encontro com papa Francisco no Vaticano

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky está em visita à Itália neste sábado, 13, para uma série de encontros com líderes do governo italiano e uma audiência com o papa Francisco no Vaticano. O encontro com o pontífice será o primeiro desde o início dos ataques russos à Ucrânia – a guerra começou em 24 de fevereiro do ano passado. O papa defende o fim da guerra e já falou sobre a possibilidade de uma missão de paz da Santa Sé na Ucrânia, ainda sem detalhes.

Em sua conta oficial no Telegram, Zelensky agradeceu pela atenção dada pelo papa “à tragédia de milhões de ucranianos”. “Ele também enfatizou as dezenas de milhares de crianças deportadas. Devemos fazer todos os esforços para devolvê-las para casa”, publicou.

Segundo a Vatican News, a agência de notícias oficial do Vaticano, o pontífice publicou nota em que “assegurou suas constantes orações, testemunhadas por seus muitos apelos públicos e contínua invocação ao Senhor pela paz, desde fevereiro do ano passado”. O papa concordou com a necessidade de manter esforços humanitários para apoiar a população e destacou a urgência de “gestos de humanidade em relação às pessoas mais frágeis, vítimas inocentes do conflito”. Ao fim da conversa, presenteou o presidente ucraniano com um pequena escultura de um ramo de oliveira, considerado o símbolo da paz.

A audiência, que durou cerca de 40 minutos, foi o segundo encontro entre o pontífice e o presidente desde que Zelensky foi eleito. Na ocasião, em fevereiro de 2020, eles conversaram por de meia hora e o papa entregou um Medalhão de São Martinho de Tours para a proteção do ucraniano diante de conflitos que ocorriam na época no leste do país.

Com o início da guerra, eles se falaram por telefone em, ao menos, três ocasiões ao longo dos ataques. No primeiro contato, o pontífice expressou “sua mais profunda tristeza pelos trágicos eventos que estão ocorrendo no país”. O papa tem clamado pelo fim da guerra. Em outubro do ano passado, usou a catequese para fazer fortes críticas à violência e direcionou um apelo para que Vladimir Putin, presidente da Rússia, parasse “também por amor ao seu povo, esta espiral de violência e morte”. Para Zelensky, pediu que estivesse “aberto a propostas sérias de paz”.

Encontro com presidente e primeira-ministra

Nesta manhã, Zelensky esteve com o presidente da Itália Sergio Mattarella e com a primeira-ministra Giorgia Meloni. “Sou grato pela postura consistente de apoio à Ucrânia. Agradecemos a importante assistência militar que dá ao nosso país a capacidade de resistir à agressão russa”, publicou o presidente ucraniano, também no Telegram, após o encontro com Mattarella.