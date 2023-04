Papa Francisco recebe alta de hospital em Roma após infecção respiratória

O Papa Francisco recebeu alta do hospital Policlínico Gemelli, em Roma, na manhã deste sábado, 1°. O pontífice se sentiu mal na última quarta-feira, 29, e precisou ser internado no local. Francisco se queixou de dificuldades respiratórias e foi diagnosticado com bronquite infecciosa. O líder da Igreja Católica respondeu bem à infusão de antibióticos e foi liberado depois dos resultados de seus últimos exames.

Pouco antes de receber alta, o pontífice de 86 anos visitou a ala infantil do hospital e batizou uma criança. “Ainda estou vivo”, brincou Francisco em passagem por fieis e jornalistas em frente ao hospital. Essa foi a segunda internação do pontífice na unidade de saúde. Em 2021, ele passou 10 dias no local para se recuperar de uma cirurgia no cólon.

O Papa Francisco deve celebrar amanhã, 2, a tradicional missa do Domingo de Ramos. O vice-decano do Colégio de Cardeais do Vaticano, Leonardo Sandri, estava de sobreaviso para presidir a celebração. “Feliz Páscoa e rezem por mim”, concluiu Francisco ao deixar o hospital.