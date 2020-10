Vacina chinesa será valiosa para população do Brasil, diz Embaixada

Atualizado em 21 out 2020, 18h27 - Publicado em 21 out 2020, 18h20

A Embaixada do Brasil na China afirmou em nota nesta quarta-feira, 21, que os ensaios clínicos da vacina CoronaVac contra o coronavírus continuam avançando no país e que espera que “a cooperação alcance resultados positivos”. A representação diplomática disse ainda que o imunizante será valioso para proteger a população de todo o mundo, inclusive do Brasil.

“Qualquer vacina, quando tiver sua segurança e eficácia comprovada, será valiosa para proteger as populações do mundo, incluindo a do Brasil”, diz o comunicado. A declaração vem no mesmo dia em que o presidente Jair Bolsonaro negou a intenção do Brasil de comprar 46 milhões de doses do imunizante.

A CoronaVac é desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac Life Science em parceria com o Instituto Butantan, em São Paulo. Na terça-feira 20, o Ministério da Saúde havia anunciado sua intenção de comprar as doses em uma reunião com governadores, mas Bolsonaro afirmou nesta quarta que a transação não será realizada pelo governo federal.

“Já mandei cancelar. O presidente sou eu, não abro mão da minha autoridade. Até porque estaria comprando uma vacina que ninguém está interessado por ela, a não ser nós”, afirmou Bolsonaro, após escrever nas redes sociais

Depois dessa declaração, o Ministério da Saúde fez um novo anúncio, por meio do qual o secretário-executivo da pasta, Elcio Franco, disse que o protocolo de intenções firmado com o Instituto Butantan não tem caráter vinculante.

Em nota, a Embaixada chinesa em Brasília afirmou ainda que seu governo trabalha para garantir a acessibilidade e disponibilidade de vacinas contra o novo coronavírus aos países em desenvolvimento e que “o desenvolvimento e pesquisa das vacinas chinesas contra a Covid-19 estão entre as mais avançadas do mundo.