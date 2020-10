“Não há intenção de compra de vacinas chinesas”, diz Ministério da Saúde

Atualizado em 21 out 2020, 11h45 - Publicado em 21 out 2020, 11h41

Em um pronunciamento de cerca de 4 minutos, o secretário-executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, ratificou as postagens em redes sociais do presidente Jair Bolsonaro na manhã desta quarta-feira, 21, garantindo que não houve compra de doses da CoronaVac, a vacina desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac Life Science em parceria com o Instituto Butantan, em São Paulo.

“Não houve qualquer compromisso com o governo do estado de São Paulo ou seu governador, no sentido de aquisição de vacinas contra Covid-19. Tratou-se de um protocolo de intenção entre o Ministério da Saúde e o Instituto Butantan, sem caráter vinculante, grande parceiro do MS na produção de vacinas para o Programa Nacional de Imunizações “, disse.

No mesmo pronunciamento, Franco afirmou que “houve uma interpretação equivocada da fala do Ministro da Saúde. Em momento nenhum a vacina foi aprovada pela pasta, pois qualquer vacina depende de análise técnica e aprovação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos e pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS .”

Na mesma gravação, foi relembrado do acordo entre o Governo Federal e a farmacêutica Astrazeneca, que desenvolve um imunizante em parceria com a Universidade de Oxford.