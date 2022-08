Ultramaratonista brasileiro morre durante prova no Mont Blanc, na França

Um corredor brasileiro morreu na madrugada desta terça-feira, 23, após sofrer um acidente durante uma das provas da Ultra-Trail do Mont Blanc (UTMB), um ultramaratona no lado francês da montanha, informou a organização do evento, de acordo com a Radio France Internationale. A identidade da vítima não foi divulgada em respeito à família, segundo a competição.

De acordo com um comunicado da UTMB, uma prova de resistência por equipes de 300 quilômetros e 25.000 metros de ganho de elevação, ele sofreu um acidente, pouco antes das 1h30, quando “estava com sua equipe, na rota oficial localizada entre ‘Col du Tricot’ e o Refúgio de ‘Plan Glacier'”.

A principal hipótese é que ele tenha caído em um buraco, ou uma ribanceira, durante a noite, “embora o percurso seja seguro”, disse o evento no comunicado. A polícia abriu uma investigação sobre o caso.

O homem, que tinha 59 anos, teria viajado do Brasil especificamente para fazer a prova e seu companheiro de equipe, que também não teve o nome divulgado, decidiu abandonar a prova, citando falta de condições psicológicas.

“A equipe de resgate com helicóptero chegou ao local e confirmou a morte”, afirmou a organização, que decidiu manter o evento e informou os participantes sobre a situação.

Procurado pela reportagem da Radio France Internationale, o consulado do Brasil em Paris disse que já está em contato com a família e ajudando nos trâmites burocráticos.

O evento está em sua 19a edição e passa por França, Itália e Suíça entre os dias 22 e 28 de agosto.

Mais cedo neste mês, o Mont Blanc já havia sido palco de outro acidente fatal. A campeã mundial de esqui Adèle Milloz morreu durante um treinamento para dar aulas de montanhismo. Segundo a AFP, há suspeita de que uma onda de calor sem precedentes tenha provocado a fatalidade, já que o clima atípico tem provocado rotas de caminhada instáveis nos alpes franceses.