Campeã mundial de esqui morre ao escalar Mont Blanc, na França

A campeã mundial de esqui Adèle Milloz morreu em um acidente durante uma escalada ao Mont Blanc, na França. Em treinamento para dar aulas de montanhismo, a jovem de 26 anos estava com uma guia, que também não sobreviveu, na rota Aiguille du Peigne. Segundo a AFP, há suspeita de que uma onda de calor sem precedentes tenha provocado a fatalidade, já que o clima atípico tem provocado rotas de caminhada instáveis nos alpes franceses.

Os corpos de Adèle e de sua guia de 30 anos foram descobertos por outros alpinistas no início da noite de sexta-feira, 12, mas a notícia só foi divulgada neste domingo. A polícia ainda vai investigar as circunstâncias da queda. “As altas montanhas se tornaram mais perigosas com a seca, mas o acesso não estava sujeito a nenhuma proibição específica”, disse um porta-voz do Pelotão de Gendarmaria de Alta Montanha (PGHM) à AFP.

Alpinistas foram alertados ​​no mês passado para adiarem suas viagens, pois a seca estava causando quedas de rochas mais frequentes e perigosas no topo do pico mais alto da Europa. Várias empresas de turismo guiado suspenderam pacotes de caminhada e dois abrigos de montanha foram fechados, na intenção de desencorajar aventureiros.

As mortes ocorrem enquanto a França continua a combater eventos climáticos extremos causados ​​por secas e ondas de calor recordes. De acordo com o serviço meteorológico Météo France, o mês passado foi o julho mais seco já registrado, e vários novos recordes de calor foram estabelecidos no mês passado, quando as temperaturas atingiram 42°C em algumas partes do país.