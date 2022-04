Ucranianos estão atacando tropas russas que tentam deixar cerco a Kiev

Os Estados Unidos disseram nesta sexta-feira, 1º, que as tropas russas que estavam posicionadas para invadir Kiev, na Ucrânia, estão sendo atacadas por forças ucranianas à medida que tentam se reposicionar para fora da capital.

Segundo atualização diária do Pentágono, 20% dos soldados russos, principalmente localizados ao norte e ao nordeste da cidade, estão sendo atacados pelas Forças Armadas ucranianas enquanto se retiram da área.

O movimento mais notável do recuo foi o abandono do aeroporto de Gostomel, nos arredores de Kiev, que tem sido local de intensos combates desde o início do conflito, em 24 de fevereiro.

“Todos os indícios apontam que as tropas russas abandonaram o aeroporto”, disse um funcionário do Pentágono.

Nos últimos dias, o Kremlin parece ter deixado de lado a tentativa de capturar a capital ucraniana e voltou seus esforços para conquistar Mariupol, que fornece uma passagem por terra entre a região da Crimeia e o território russo, e para as regiões separatistas de Donetsk e Luhansk, no leste da Ucrânia.

“Esse reposicionamento que eles estão fazendo em torno de Kiev e outros lugares no norte e essa redefinição de prioridades no Donbass indicam claramente que eles sabem que não conseguiram tomar a capital e que estão sob crescente pressão em outros lugares ao redor do país”, completou o funcionário, que alertou que os ataques a distância contra a capital ucraniana continuam.

Embora ainda não haja sinais de desembarque de soldados pela água, a Rússia tem vários navios posicionados no Mar Negro e no Mar de Azov que podem ser usados para atingir a região com mísseis de cruzeiro.