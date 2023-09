Ucrânia vai começar produção conjunta de armas com EUA, diz Zelensky

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelesnky, disse que a Ucrânia e os Estados Unidos concordaram em começar a produção conjunta de armas, num passo que vai permitir a Kiev começar a produzir sistemas de defesa aérea. A declaração foi feita no fim da visita do líder a DaWashington.

No seu discurso diário nesta sexta-feira, 22, Zelensky disse que o acordo de longo prazo criaria empregos e uma nova base industrial para a Ucrânia, cuja economia foi devastada pela invasão russa e pelo conflito militar que já dura mais de um ano.

“Foi uma visita muito importante a Washington, com resultados muito importantes”, disse Zelensky. “E um acordo de longo prazo: trabalharemos juntos para que a Ucrânia produza as armas necessárias junto com os Estados Unidos. A coprodução no (setor) de defesa com os Estados Unidos é algo histórico.”

Kiev intensificou os esforços para aumentar ao máximo a produção doméstica de armas devido ao aumento da procura pelos equipamentos durante o conflito. Zelensky afirmou que o Ministério das Indústrias Estratégicas, que supervisiona a produção de armas na Ucrânia, assinou acordos de cooperação com três associações, unindo mais de 2 mil empresas de defesa americanas, sobre possíveis trabalhos futuros para os ucranianos.

“Estamos nos preparando para criar um novo ecossistema de defesa com os Estados Unidos para produzir armas para fortalecer ainda mais a liberdade e proteger a vida em conjunto”, disse o presidente da Ucrânia.

Para reduzir a sua dependência militar ucraniana dos países ocidentais, governo tem pressionado por reformas na indústria de defesa nacional para modernizar os produtores locais e aumentar o fornecimento para o front. Anteriormente, Zelensky já havia afirmado que Kiev vai realizar em breve um fórum internacional de produção de armas, convidando empresas de mais de 20 países.

A Ucrânia também implementa reformas na sua principal empresa de produção de armas – a Ukroboronprom – para melhorar a transparência, aumentar a capacidade de produção e permitir uma cooperação mais ativa com os fornecedores ocidentais. O país já acordou vários projetos conjuntos com produtores da Europa Central para reparar tanques e outros veículos ucranianos, e tem trabalhado para desenvolver a produção de drones e mísseis.

