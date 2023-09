Ucrânia ataca quartel-general da Marinha russa com mísseis no Mar Negro

O governador da Crimeia instalado pelo Kremlin, Mikhail Razvozhayev, afirmou nesta sexta-feira, 22, que pelo menos um míssil ucraniano atingiu o quartel-general da marinha da Rússia no porto de Sebastopol, que fica na região onde a península é banhada pelo Mar Negro. O ataque causou um grande incêndio.

No aplicativo de mensagens Telegram, Razvozhayev alertou que outro ataque ainda é possível. A autoridade pediu aos habitantes locais para evitarem o centro da cidade, onde o edifício do QG está localizado. Segundo ele, bombeiros foram enviados ao local para conter as chamas provocadas pela explosão do míssil.

Alguns residentes de Sebastopol disseram ter ouvido explosões no céu e visto fumaça, de acordo com meios de comunicação russos. As declarações, contudo, não foram verificadas por órgãos independentes.

A Ucrânia ainda não assumiu a responsabilidade pelo ataque.

A Crimeia, território ucraniano que a Rússia invadiu e anexou em 2014, tornou-se alvo frequente de ataques de Kiev ao longo da guerra, que já dura 19 meses.

Na quarta-feira, 20, a Inteligência de Defesa da Ucrânia informou que o exército do país foi responsável por uma série de explosões na Crimeia, que ocorreram no mesmo dia. Segundo o Centro de Resistência Nacional ucraniano, mísseis atingiram o principal posto de comando da frota russa do Mar Negro, perto do campo de aviação de Belbek, nesta manhã.

“Podemos confirmar que estas foram ações das forças de segurança e defesa ucranianas contra os alvos militares dos ocupantes”, disse o porta-voz da agência de inteligência, Andrii Yusov, em entrevista televisionada.

De acordo com ele, o foco das forças ucranianas são “as instalações militares dos invasores nos territórios temporariamente ocupados”, incluindo a Crimeia.

“O objetivo final, claro, é a desocupação da Crimeia ucraniana. Nesta fase, as posições do inimigo devem ser enfraquecidas”, explicou Yusov.