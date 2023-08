Ucrânia demite funcionários de recrutamento militar por corrupção

Em uma novação operação anticorrupção, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, confirmou nesta sexta-feira, 11, a demissão de mais de 30 funcionários do setor de recrutamento militar, após a comprovação de recebimento de suborno em dinheiro e criptomoedas. Ao tratar o episódio como “alta traição”, o líder ucraniano disse que a escolha de novos oficiais será baseada na análise do serviço de inteligência e na experiência em campo de batalha.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Zelensky comunicou que o abuso dos agentes teria ocorrido em diferentes regiões, como Donetsk, Poltava, Vinítsia, Odesa, Kiev e Lviv. Ele destaca, ainda, que o “sistema deve ser comandado por pessoas que sabem exatamente o que é a guerra e por que o cinismo e o suborno em tempos de guerra consistem em traição”.

Corruption in military recruiting will be eliminated. The heads of all regional recruitment centers will be fired and replaced by brave warriors who have lost their health on the frontlines but have maintained their dignity. The decision was approved at today's NSDC meeting. pic.twitter.com/4nhgyBXzsr

