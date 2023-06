Ucrânia culpa Rússia por destruição de represa e enchentes descontroladas

Uma grande represa ucraniana da era soviética foi destruída nesta terça-feira, 6, provocando enchentes descontroladas. A estrutura se localiza em Kherson, em território controlado pela Rússia no sul da Ucrânia, e Kiev e Moscou trocaram acusações pela explosão que abriu um buraco na barragem e agora atrapalha a contraofensiva ucraniana.

Moradores nos arredores da represa de Nova Kakhovka, no rio Dnipro, em Kherson, foram instruídos a “fazer tudo o que puderem para salvar suas vidas”, de acordo com o chefe da administração militar da região de Kherson. Ao longo da madrugada, houve uma fuga em massa de habitantes da região, onde Kiev acusa Moscou de ter cometido “ecocídio”.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram um grande buraco na barragem. Os níveis de água subiram metros em questão de horas.

Russia blew up Ukraine’s Kakhovka dam wrecking havoc on civilians and the environment downstream on the Dnipro river. Russia’s army was squandered in Ukraine, so it chose to employ water as a weapon. However, this will only increase Ukraine's resolve to drive them off our soil. pic.twitter.com/agdy6ykyhG — Ukraine / Україна (@Ukraine) June 6, 2023

A barragem, de 30 metros de altura e 3,2 km de comprimento e que contém volume de água próximo ao do Lago de Furnas, em Minas Gerais, foi construída em 1956 no rio Dnipro como parte da usina hidrelétrica de Kakhovka. Também fornece água para a península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014, e para o sistema de resfriamento dos reatores na usina nuclear de Zaporizhzhia, também sob controle russo.

This is what the central square in Nova Kakhovka in Ukraine looks like after the Russians blew up the hydroelectric dam and flooded the city. pic.twitter.com/0h6HXetBu8 — Ostap Yarysh (@OstapYarysh) June 6, 2023

A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) disse que não há risco imediato de segurança nuclear na usina devido ao rompimento da barragem, mas que está monitorando a situação de perto.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensku, culpou a Rússia pelos danos.

“A destruição da barragem da usina hidrelétrica de Kakhovka apenas confirma para o mundo inteiro que [os russos] devem ser expulsos de todos os cantos do território ucraniano”, escreveu o mandatário no aplicativo de mensagens Telegram. Os militares da Ucrânia também disseram que as forças russas explodiram a barragem.

Já as autoridades instaladas pelo Kremlin em Kherson acusaram Kiev de atingir a represa várias vezes na madrugada, destruindo as válvulas hidráulicas da usina hidrelétrica. No entanto, segundo os russos, a estrutura não foi totalmente destruída.

“Pedimos a todos os residentes dos assentamentos costeiros que estejam prontos para serem retirados da região”, disse a autoridade russa em Kherson. “Os serviços de emergência e especiais da região estão em plena prontidão e prestarão todo o atendimento necessário”.

Ainda não está claro como as enchentes podem afetar a aguardada contraofensiva da Ucrânia contra as forças russas, que estão entrincheiradas no sul e leste do país. O que foram relatados como as primeiras investidas da operação ocorreram na segunda-feira 5.