Em plena guerra, Ucrânia e Rússia se enfrentam em Roland Garros

Em meio às tensões da guerra, a tenista ucraniana Elina Svitolina e a tenista russa Daria Kasatkina se encontraram no domingo, 4, para disputar o torneio de Roland Garros, em Paris, na França. Como forma de protesto contra a invasão do território da sua terra natal, Svitolina, que venceu a partida, tem se recusado a apertar a mão de adversárias russas e bielorrussas em campeonatos.

“Eu sou ucraniana. Estou defendendo meu país, fazendo todo o possível para apoiar homens e mulheres que estão agora na linha de frente lutando por nossa terra, nosso país”, disse. “Você pode imaginar uma pessoa na linha de frente olhando para mim e eu agindo como se nada estivesse acontecendo?”.

Substituindo o tradicional cumprimento, Kasatkina fez um sinal de positivo para a adversária ucraniana após perder a partida. Em outro momento, a russa foi alvo de vaias do público e disse estar deixando Paris com um “gosto amargo” pela atitude do público depois de ter sido “respeitosa ao posicionamento” tomado pela adversária.

“Eu e a Elina mostramos respeito uma pela outra depois de uma partida difícil, mas sair de quadra daquele jeito foi a pior parte de ontem. Sejam melhores, amem-se. Não espalhe ódio. Tente tornar este mundo melhor”, escreveu Kasatkina nas suas redes sociais.

Leaving Paris with a very bitter feeling. All this days, after every match I’ve played in Paris I always appreciate and thanked crowd for support and being there for the players. But yesterday I was booed for just being respectful on my opponents position not to shake hands. [1]

