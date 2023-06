Rússia diz que deteve início de contraofensiva ucraniana

A Rússia disse nesta segunda-feira, 5, que suas forças impediram uma grande ofensiva da Ucrânia em cinco pontos diferentes ao longo do front na região de Donetsk, que especula-se ser o início de um aguardado contra-ataque de Kiev. Segundo Moscou, o exército russo matou centenas de soldados, enquanto Kiev acusou o Kremlin de espalhar mentiras.

O Ministério da Defesa da Rússia disse que a Ucrânia iniciou os ataques na manhã de domingo 4, com seis batalhões mecanizados e dois de tanques. As investidas teriam se concentrado no sul de Donetsk, por onde Moscou há muito suspeita que Kiev tentaria abrir caminho pelo território controlado pelo exército russo.

+ Tanques e caças não estarão prontos a tempo de contraofensiva na Ucrânia

“Na manhã de 4 de junho, o inimigo lançou uma ofensiva em grande escala em cinco setores da frente na direção sul de Donetsk”, disse a pasta em comunicado no Telegram. “O objetivo do inimigo era romper nossas defesas no setor mais vulnerável, em sua opinião, do front. O inimigo não cumpriu suas tarefas, não teve sucesso”, completou.

O Ministério da Defesa divulgou um vídeo que alega mostrar vários veículos blindados ucranianos sendo atingidos e destruídos em um campo. Segundo a pasta, os soldados russos destruíram 16 tanques, três veículos de combate de infantaria e 21 veículos blindados de combate.

🇷🇺 Destruction of a convoy of U.S. equipment during a large-scale offensive by the AFU in the South Donetsk direction

▪️ Footage of the destruction of US armored vehicles during yesterday's large-scale offensive at the Vremiavskiy outpost.

▪️ The video clearly shows a convoy of… pic.twitter.com/8TkLdPIuJA

— Zlatti71 (@djuric_zlatko) June 5, 2023