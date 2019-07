Twitter fica fora do ar nesta quinta-feira

A rede social Twitter apresentou problemas no Brasil e em outros países nesta quinta-feira, 11. Ainda não se sabe o motivo do problema, mas a empresa está investigando a causa.

Segundo o site downdetector, que monitora problemas técnicos em diversas redes sociais, os usuários começaram a ter dificuldades em utilizar a plataforma por volta das 16 horas da tarde (horário de brasília). O problema está ocorrendo com maior intensidade na Europa, Japão e partes dos Estados Unidos.

A instabilidade faz com que, no celular, a página inicial não se atualize, enquanto na plataforma web o usuário não consegue entrar em sua conta e, se logado antes do início da queda, a mensagem “Há algum problema técnico” aparece na tela.

Em um comunicado, o Twitter disse estar investigando as causas do problema em acessar a rede social.