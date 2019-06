Governante paquistanês faz transmissão na internet com filtro de gatinho

O uso das redes sociais para divulgar as políticas do governo da província de Khyber Pakhtunkhwa, no noroeste do Paquistão, gerou uma situação cômica na última sexta-feira 14. Por um descuido, o líder do governo Shaukat Yousafzai e outras autoridades falaram para os internautas com um filtro de gatinho sobre seus rostos, o que prontamente gerou piadas entre os que acompanhavam a transmissão.

Diversos veículos locais repercutiram a inusitada cena. O jornalista Mansoor Ali Khan foi um dos que brincou com o acontecimento. “Temos um gato no gabinete”, escreveu no Twitter.

According to KP government’s social media team we now have a cat in the cabinet #Filter pic.twitter.com/LNl7zwOfLU — Mansoor Ali Khan (@_Mansoor_Ali) June 14, 2019

Outro jornalista local, Waseem Abbasi, compartilhou registros da transmissão e ironizou: “Imagem positiva do Paquistão sendo promovida”.

Positive image of Pakistan is being promoted though a press conference streamed live on Facebook with cat filter on ministers of KP province.. pic.twitter.com/ihjxarISfe — Waseem Abbasi (@Wabbasi007) June 14, 2019

O vídeo foi retirado do ar após alguns minutos, mas, em entrevista publicada no jornal britânico The Telegraph, Yousafzai, que já foi ministro da Saúde do país, negou ter se incomodado com a situação: “Não podemos levar as coisas tão a sério”, declarou.

Ele ainda ponderou: “Não fui o único, dois oficiais sentados perto de mim também apareceram com o filtro”.

Em um comunicado para a imprensa, o PTI – partido de Yousafzai e do primeiro-ministro paquistanês, Imran Khan – declarou que o incidente aconteceu por conta de um “erro humano” e que “as ações necessárias serão tomadas para que equívocos do tipo sejam evitados”.

No momento em que o filtro foi aplicado, os políticos que participavam da reunião respondiam a perguntas de jornalistas presentes no local.