Trump no Twitter: “é ridículo falar sobre impeachment”

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje em sua conta no Twitter que é “ridículo” falar sobre impeachment e que os verdadeiros crimes foram cometidos pelo “outro lado”.

“Quase 70% das pessoas dizem não ao impeachment. É tão ridículo falar sobre este assunto quando todos os crimes foram cometidos pelo outro lado. Eles não conseguem ganhar uma eleição de forma justa!”, diz o tuíte.

Segundo pesquisa do Wall Street Journal e da NBC News publicada neste domingo, o número de americanos que pedem que o impeachment do presidente seja imediatamente colocado na pauta do Congresso aumentou dez pontos porcentuais desde o mês passado, chegando a 27%. O maior aumento entre os que acreditam que o Congresso deve tratar agora do impeachment é entre apoiadores do Partido Democrata.

Ainda segundo a pesquisa, 48% dos americanos acham que o Congresso não deve colocar o impeachment em pauta e deve deixar Trump terminar seu mandato – número estável desde maio.

Com Estadão Conteúdo