Presidente da Argentina promete investigação sobre apagão massivo

O presidente da Argentina, Mauricio Macri, disse que o blecaute massivo que deixou milhões de pessoas sem energia no país e no Uruguai sem energia neste domingo, 16, foi “sem precedentes” e prometeu uma investigação completa. Até o meio da tarde, metade do país teve a eletricidade reestabelecida, disse o presidente.

Segundo Macri, o blecaute foi causado por uma falha na rede costeira do país, mas disse que as autoridades ainda não sabiam os motivos do problema.

O secretário de Energia da Argentina, Gustavo Lopetegui, afirmou que a causa do apagão de grandes proporções no país ainda não é conhecida. Em entrevista coletiva neste domingo, ele disse: “Nós não temos informação sobre por que (o apagão) aconteceu” e que o governo espera ter a resposta nos próximos 10 a 15 dias. Lopetegui declarou ainda que espera que a energia seja 100% restaurada até o fim do dia.

A empresa argentina de energia Edesur disse que um problema no sistema de interconexão começou em um ponto de transmissão de energia entre as estações de Yacyretá e Salto Grande. A companhia uruguaia UTE disse que 75% do serviço havia sido restaurado no país.

O apagão ocorre em meio a uma profunda crise econômica na Argentina, que deixou quase um terço do país na pobreza, empurrou as taxas de juros para o alto e fez o peso cair contra o dólar, provocando protestos em massa em todo o país.

O blecaute maciço no Dia dos Pais deixou Buenos Aires no escuro nesta manhã, prejudicando o transporte público, cortando o suprimento de água e debilitando as comunicações por telefone e internet em toda a cidade. 6. Segundo a Secretaria de Energia argentina, o problema teve início às 7h07 devido a um “colapso do Sistema Argentino de Interconexão (SADI)”.

(Com Estadão Conteúdo e Reuters)