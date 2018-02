WeChat, o app faz-tudo que mudou a vida dos chineses

Esqueça as telas de smartphone poluídas por dezenas de aplicativos. Na China, tudo pode ser resolvido por um único app. O WeChat –ou Weixin, como é chamado em seu país de origem– é um verdadeiro canivete suíço digital com quase 1 bilhão de usuários. Com ele, pode-se resolver quase todos os problemas da vida cotidiana em poucos cliques, especialmente na China, onde o aplicativo conta com mais funcionalidades. É possível pedir comida, consultar um médico, reservar pacotes de viagem, paquerar, comprar todo tipo de produto, chamar um táxi, ver postagens de amigos, checar fanpages e ainda pagar do cafezinho ao novo automóvel. Mais: um programa piloto, chamado de WeChat ID e já utilizado na cidade de Guangzhou (antiga Cantão) e em cortes de um distrito de Pequim, permite armazenar os dados de documentos do usuário para que ele possa utilizar o aplicativo como identificação oficial. Tudo isso convenientemente centralizado em um só lugar – e sob o olhar sempre atento das autoridades chinesas.

“Para mim, o mais importante são as trocas de mensagens, nem tanto a função social. Gosto, inclusive, do fato de podermos escolher se nossas postagens ficarão online indefinidamente, por seis meses ou por três dias”, diz a estudante Jiang Xuetong, 21, da Universidade de Comunicações de Pequim.

Ela é mais uma dentre os milhões de usuários do WeChat. Xuetong, no entanto, prefere aplicativos separados para realizar outras tarefas, como pedir comida ou chamar um táxi. Para a estudante, apps exclusivos acabam sendo mais completos.

A gerente de marketing e de branding Marta Cheng, 27 anos, também é desse time. “O WeChat é para bate-papo e para curtir as postagens”, diz referindo-se a uma função que, na versão em português do programa, ganhou o nome de “Momentos”. Cheng diz que não costuma usar o WeChat para pedir comida ou andar de táxi, mas confessa ser adepta de uma outra funcionalidade: as consultas médicas online. “Não pego fila, não há deslocamento. Poupa muito tempo”, diz. O pagamento é feito através do próprio WeChat.

A dona do faz-tudo dos smartphones é a poderosa Tencent, uma gigante chinesa da internet avaliada em 500 bilhões de dólares — montante suficiente para elevar a companhia ao clube de titãs da tecnologia, como Apple, Amazon e Facebook. Fundada em 1998 na cidade de Shenzhen, não muito distante de Hong Kong, a Tencent é um centro de inovação digital. Muito da vitalidade financeira da empresa se deve ao WeChat, mas o aplicativo não surgiu por acaso: a Tencent entendia como ninguém sobre trocas de mensagem na China já no início dos anos 2000 graças ao seu comunicador QQ, semelhante ao quase extinto MSN Messenger e usado principalmente em PCs.

“Uma super vantagem do WeChat em relação a apps que a gente usa no Brasil é a simplicidade de manuseio e a integração entre aplicativos. A melhor ferramenta é a Wallet (Carteira) interna, que faz com que os usuários possam realizar compras ou enviar dinheiro para outros de forma rápida e segura. Eu mesmo morava em uma cidade diferente da minha namorada. Sempre que precisava, comprava meus bilhetes de trem pelo aplicativo e retirava-os na estação. O aluguel de bicicletas também era realizado pelo WeChat. A coisa mais comum, hoje, na China, é ouvir alguém dizer que não anda mais com cartão de crédito e/ou dinheiro de papel. Há bares e restaurantes, inclusive, onde você nem precisa fazer o pedido para o garçom, basta escanear um código QR da mesa e escolher o que quer e pagar pelo seu dispositivo móvel. Em questão de minutos, a comida já está na mesa.” — Rodrigo Kuo, 26, designer, natural de Aracaju, passou dois anos na China

Com a migração massiva para o mundo mobile —jargão empresarial que denota o uso de celulares e tablets conectados à Internet para a realização de tarefas antes feitas em computadores–, a companhia se aproveitou da base de usuários do QQ e do knowhow adquirido com ele para lançar um serviço ao mesmo tempo mais leve e mais atraente para celulares.

De acordo com o Centro de Rede de Informação da Internet da China (CNNIC, na sigla em inglês), dos 772 milhões de internautas chineses registrados até o final de 2017, 97,5% estavam conectados pelo celular. Surgido em 2012 com esse público em mente, o WeChat era originalmente usado para bate-papos — uma versão oriental do WhatsApp.

Big Brother chinês

Cinco anos depois, o aplicativo evoluiu, tornando-se onipresente na vida chinesa. Segundo relatório divulgado pela Tencent, no segundo trimestre de 2017, o WeChat possuía 963 milhões de contas ativas (a diferença numérica se deve aos usuários com contas no exterior e às contas de marcas e lojas). Com essa escala, é possível imaginar o volume monumental de dados de usuários coletados pelo aplicativo e o valor disso para as autoridades do país, que adotam uma política de ampla vigilância sobre o que seus habitantes fazem online, e para o marketing direcionado. Do monitoramento de conversas triviais a hábitos de consumo dos usuários, tudo fica registrado e centralizado.

“É uma carteira virtual, pois o pagamento é aceito em qualquer loja, hotel, ou por pessoas. É possível transferir de uma conta de WeChat a outra sem taxas, de uma maneira rápida, simples e segura. Uso o WeChat para pagar tudo, do táxi ao aluguel. Há uma pequena taxa quando se transfere dinheiro da carteira do WeChat para uma conta bancária. E ainda assim é menos que R$ 1.” ​ — André Machado, empresário, natural de Brasília, reside em Pequim desde 2017

O controle obviamente é maior sobre o que se passa dentro das fronteiras chinesas — o WeChat possui diferentes funções disponíveis para quem está dentro ou fora do país. Os filtros que monitoram o que é ou não permitido compartilhar também mudam de acordo com a localização geográfica de quem usa o programa.

A China é extremamente sensível em relação ao conteúdo que permite circular em seu território e possui uma política bastante rigorosa de policiamento digital: assuntos que as autoridades do país consideram prejudiciais a seus interesses são simplesmente interceptados e banidos.

Além de instalar filtros nos servidores e impor regras de conduta a pessoas e a empresas, algumas vezes a censura chinesa é ainda mais explícita: sites, aplicativos e redes sociais são simplesmente tirados do ar no país. O resultado disso é que quem navega online na China encontra uma versão muito particular da Internet, algo que mais lembra uma imensa intranet.

A escala populacional chinesa (são mais de 1,4 bilhão de habitantes, ou 6,5 vezes a população do Brasil) e o aumento da renda local tornam o país extremamente atrativo para quem pode abocanhar uma fatia desse vasto mercado — quem está de fora, não participa da festa. Uma das vítimas recentes do sistema chinês é o próprio WhatsApp. Dependendo do momento, o compartilhamento de fotos ou áudio fica mais difícil. Frequentemente, torna-se simplesmente impossível utilizar o app na China. A explicação: como o programa permite trocas de mensagem –ou telefonemas– de forma criptografada, preservando as informações dos usuários e dificultando a bisbilhotice alheia, ele acabou entrando na lista negra dos censores chineses, da qual há anos fazem parte Google, Facebook, YouTube, Twitter e Instagram.

“Além de combinar vários aplicativos, há uma interface amigável. Substitui completamente o cartão de débito, com a possibilidade de pagamento entre pessoas físicas também. Dá para transferir dinheiro para o seu amigo ou ajudar um estranho na rua que precisa de um trocado para poder tomar um ônibus. Ainda pago contas como luz, água e recarrego o crédito do celular em menos de 30 segundos. Somado a isso, o WeChat serve como fonte de informações. Eu assino contas oficiais e recebo novidades pelo app sobre aulas de tango, sessões de yoga, shows em Pequim e as ofertas de minhas lojas favoritas…” — Judy Huang, especialista em exames de proficiência, natural de Mogi das Cruzes, reside na China desde 2016

Primordialmente, é uma questão de controle de informações, mas o efeito secundário é criar uma poderosa reserva de mercado que dá forte poder de barganha internacional e corporativa aos chineses.

O segredo do sucesso

O WeChat estourou mesmo ao incorporar um serviço que a rival Alibaba (no Brasil, conhecida por sua subsidiária AliExpress) dominava: o de pagamento digital através de carteiras virtuais, cuja movimentação se dá pela transferência de dinheiro a partir de códigos QR (uma espécie de código de barras) escaneados.

O superapp já se utilizava de códigos QR como atalhos para ligar o mundo offline ao online. Um uso comum dos códigos QR até então era a oferta de mais informações sobre produtos: bastava escanear o código em uma embalagem para ser levado ao website da marca. O WeChat também utilizava essa tecnologia para criar as contas de cada novo usuário (chamadas de IDs) e isso acabou por facilitar a criação de seu próprio serviço de pagamentos e de carteira digital, o WeChatPay. O sucesso foi estrondoso e imediato. Segundo a CNNIC, cerca de 530 milhões de usuários de pagamento online usaram smartphones para suas transações em 2017, com a Tencent ocupando a segunda posição no mercado chinês — atrás apenas do serviço AliPay, da gigante Alibaba.

Os pagamentos digitais na China movimentam hoje cerca de 4 trilhões de dólares ao ano — é cerca de um terço do polpudo produto interno bruto (PIB) nacional. O sucesso dessa modalidade de pagamentos tem explicação: em um país onde grande parte da população não possui conta em banco e no qual há pouca adesão ao cartão de crédito ou de débito, o dinheiro em papel imperava até 2015. A partir daí, a tecnologia via smartphone tornou-se mais eficiente e passou a atrair mais usuários.

“A grande vantagem em relação a concorrentes ocidentais, como o Whatsapp e o Telegram, é que o WeChat congrega três funções num só aplicativo. A primeira é a de comunicação, mandar e receber fotos, mensagens, áudios. Mas você pode realizar chamadas, inclusive de vídeo, o que alguns aplicativos ocidentais não permitem. Uma segunda função é a de rede social, para compartilhar frases e pensamentos com amigos. Aqui, as empresas também se beneficiam, pois há interação com o público. O mesmo acontece com embaixadas ou outros órgãos de governo, que abrem seus perfis, dando um caráter público ao aplicativo. A terceira e última vantagem é que o WeChat permite resolver necessidades diárias em um só aplicativo, a partir da tela do celular. Você faz compras e paga pelo telefone. Faz reserva de hotel, passagens, pede comida, chama táxi. Ao invés de ter vários aplicativos, concentra todas as necessidades diárias em um só lugar.” — Pedro Henrique Batista Barbosa, 34, doutorando em Políticas Internacionais na Universidade Renmin, reside em Pequim desde 2016

A regulamentação chinesa na área financeira é bastante liberal e permite a empresas atuarem quase como bancos. Isso impulsionou o boom do setor de tecnologia financeira no país. A Tencent fez uma leitura acertada do potencial do mercado e explorou as brechas da legislação chinesa para se tornar o banco dos sem-conta bancária.

Dois usuários do WeChat podem transferir entre si, de uma só vez, até 5 mil yuans (cerca de 2,5 mil reais) em segundos, sem taxa alguma. O dinheiro para a transferência pode vir da própria carteira virtual do aplicativo, previamente abastecida com créditos, ou ainda partir de qualquer conta bancária vinculada ao sistema, além de cartões de crédito e débito registrados. No caso de pagamentos feitos com dinheiro armazenado na carteira virtual, não é necessário nem mesmo estar online para utilizar o serviço.

A incorporação da carteira ao WeChat gerou uma avalanche de parcerias e aquisições, interligando serviços para fisgar o usuário. O aplicativo DiDi, que reúne serviços de táxi e carros particulares e que comprou recentemente a brasileira 99, é um belo exemplo de como a evolução do WeChat influenciou a sorte de outras empresas chinesas. Sua principal competidora era o Uber na China, mas quando a DiDi aliou-se à Tencent e, por consequência, ao sistema WeChatPay, viu seu número de usuários crescer exponencialmente. Bastava um clique no WeChat para confirmar o pagamento da corrida e sair do carro. Não sobrou espaço para a competição. Resultado: a DiDi cresceu tanto que acabou por adquiriu a operação local do Uber.

Tudo o que você queria, antes mesmo que você soubesse

O universo WeChat foi se expandindo de tal maneira que seria quase ingenuidade da Tencent não se aproveitar das informações coletadas para prever as necessidades ou desejos de cada usuário, garantindo a permanência e a utilização do ecossistema do aplicativo através da integração entre serviços e promoções.

Um usuário do WeChat tem pouco estímulo para deixar de usar o aplicativo. Além de centralizar seus contatos e sua vida social online, ele vai recebendo vantagens pelo uso da plataforma, com descontos progressivos por fidelidade e ações de marketing extremamente personalizadas graças às informações coletadas e disponibilizadas pelo WeChat a seus diversos parceiros. As preferências de uma população cuja classe média só cresce e para a qual privacidade digital é um conceito distante são uma ferramenta comercial valiosa.

“O chat é usado de forma bem intensa no headquarter na China e pelo pessoal no Brasil, substituindo muitas vezes o e-mail. Existem as funcionalidades comuns, como chat, áudio e envio de documentos. É muito comum acordar no Brasil com dezenas e até uma centena de mensagens. Cada vez mais, até pela facilidade, as empresas estão se comunicando via WeChat. Não precisa mais entrar no email, digitar senha. Como é um grupo, isso facilita bastante. Trata-se de uma interação mais instantânea e fluida de informação. Claro que no Brasil o app ainda é pouco usado, então é preciso passar o arquivo, fazer resumos do que foi discutido em áudio. Acredito que em algum momento, as pessoas que estão envolvidas na relação Brasil-China passarão a usar mais o WeChat. Questões formais, como contratos, ainda são feitas por e-mail. Mas em algum momento, creio que o app vai substituir as demais ferramentas. Isso na China já é uma realidade.” — Daniel Lau, responsável pela China Desk da consultoria KPMG no Brasil.

As possibilidades criadas por esse nível detalhado de informações faz com que a já imensa gama de parceiros do WeChat continue crescendo: de serviços de bicicletas compartilhadas –outra febre urbana chinesa, na qual as bikes não possuem estações fixas e podem ser estacionadas ou alugadas em qualquer lugar– à reserva de bilhetes de trens e de ônibus, às compras no supermercado ou de novos móveis para casa. Cada vez mais, é possível resolver as burocracias e necessidades do cotidiano sem sair do WeChat.

A vida do usuário é rastreada 24h por dia. Seus hábitos de consumo, valores gastos com diferentes serviços, dados sobre os transportes utilizados, as distâncias percorridas, as calorias ingeridas e hábitos alimentares, tudo sendo digerido pelos papas do big data. A publicidade é constante e certeira: a Tencent faturou 1 bilhão de dólares com anúncios só no segundo trimestre de 2017.

Adeus, YouTubers!

Como no Brasil, os influenciadores digitais acabam se tornando garotos-propaganda para diversas marcas. Na China, saem os YouTubers e entram os perfis populares do WeChat.

Ashley Dudarenok, fundadora da agência digital Chozan e especialista em mídias sociais chinesas, lembra-se de um episódio recente bastante ilustrativo: para o lançamento chinês do Mini, um dos modelos de carro produzido pela BMW, foi feito um acordo de cooperação com a blogueira Becky’s Fantasy (黎贝卡的异想世界, WeChat ID: Miss_Shopping_li), que possui mais de 130 milhões de seguidores só no WeChat.

A ideia era vender cem Minis em edição promocional na cor azul caribe durante o lançamento. A blogueira simplesmente escreveu dois artigos –sobre o carro e sobre a cor–, encorajando seus seguidores a participarem de uma venda exclusiva e relâmpago do veículo com a pintura especial. O resultado? Becky vendeu os cem carros, avaliados em quase 30 milhões de yuans (5 milhões de dólares), em apenas quatro minutos. Os pagamentos estavam todos confirmados e finalizados dentro de 50 minutos.

Entenda: Como funciona o WeChat

Quando o aplicativo é aberto, a primeira tela visível é a de bate-papo, na qual estão reunidas conversas em grupo, conversas individuais, além das mensagens enviadas por canais de marcas e blogueiros assinados pelo usuário ou ativados automaticamente pela utilização de alguns serviços. Por aqui, chegam também as promoções e outra mania chinesa — os cupons de desconto. O layout é bastante semelhante ao do WhatsApp.

​

A segunda aba, no menu inferior, mostra a lista completa de contatos. A terceira, chamada de “Descobrir”, possui várias seções. A primeira armazena os Momentos, um feed de postagens suas e de seus contatos com textos, fotos e vídeos –um misto de Facebook, Twitter e Instagram–, mas com uma funcionalidade interessante: somente contatos em comum podem ver os comentários e as curtidas nas postagens alheias.

Na sequência, há o leitor de códigos QR. Ao habilitar sua conta, o usuário recebe um ID –uma identidade única– para o qual é gerado um código QR exclusivo. Quando duas pessoas se conhecem, é comum ouvir a pergunta: “Eu te escaneio ou você me escaneia?”. É possível adicionar um novo contato escaneando-se os códigos QR e os chineses acham esse método mais fácil do que digitar o nome de usuário.

Em seguida, duas funcionalidades são sucesso para quem paquera. Uma é divertida e aleatória: ao agitar o celular, o usuário recebe uma lista de quem está balançando o aparelho no mesmo momento, em qualquer lugar do mundo. Se gostar da foto, pode enviar uma mensagem. A outra é mais comportada e lembra o aplicativo Happn, captando quem está nas imediações. Chama-se “Olhar ao Redor”.

Ainda dentre as opções da aba “Descobrir”, aparece uma seção de jogos (a Tencent é também uma gigante dos games):

Por fim, há a seção de mini-programas, uma plataforma de aplicativos separados por categoria, através dos quais se ofertam produtos e serviços.

O McDonald’s, por exemplo, tem aí seu canal dedicado dentro da categoria “comida”, o mini-app da lanchonete permite escolher o cardápio, fazer o pagamento e definir se o pedido será retirado em uma loja ou se deve ser entregue na casa do cliente.

A última aba do menu inferior principal contém o perfil do dono da conta, com opções de ajustes e preferências para personalizar o uso do WeChat.