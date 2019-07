Turquia ataca território iraquiano em operação aérea contra partido curdo

A Turquia lançou, nesta quinta-feira 18, sua maior operação aérea contra o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) no Iraque, em resposta ao ataque da véspera em Erbil, onde morreu um diplomata turco, anunciou o ministro da Defesa, Hulusi Akar.

“Após o cruel ataque em Erbil, lançamos nossa operação aérea mais extensa contra Qandil e acertamos um duro golpe no PKK”, declarou o ministro turco no site do ministério.

Na quarta-feira, um homem atirou contra funcionários do consulado geral turco que estavam em um restaurante em Erbil, capital do Curdistão iraquiano, na fronteira com a Turquia.

O ataque matou o vice-cônsul turco Osman Köse, que foi enterrado nesta quinta-feira em Ancara. Segundo fontes iraquianas, no ataque morreram dois civis e o vice-cônsul.

A Turquia realiza desde maio uma operação militar no Curdistão iraquiano contra o PKK, que qualifica de “organização terrorista”. As ações se concentram em Qandil e Sinyar, onde o grupo dispõe de posições de retaguarda.

(Com AFP)