Turista é estuprada em banheiro público em frente à Catedral de Notre Dame

Uma turista americana de 27 anos foi estuprada por um morador de rua após um ataque em um banheiro público do lado oposto à Catedral de Notre Dame e à ponte Louis-Philippe, no coração de Paris.

O caso, que teria acontecido nas primeiras horas de domingo, foi confirmado nesta quarta-feira, 10, pela polícia da capital francesa. A vítima e o agressor não foram identificados por questões legais, à medida que o caso ainda é investigado.

“Uma mulher americana andava às margens do Sena no fim da noite de sábado com seu parceiro, quando entrou no banheiro público”, disse uma fonte que participa da investigação ao jornal britânico Daily Mail. “Estava bem iluminado e havia muitas pessoas, mas o parceiro da mulher ficou preocupado porque ela já estava dentro por um longo tempo”.

+ Torre Eiffel está em ‘mau estado e enferrujada’

Segundo a fonte, quando o parceiro entrou no banheiro , a mulher estava chorando depois de ser atacada. Logo depois, ela , o parceiro e outra mulher que estava perto conseguiram prender o suposto estuprados em um dos cubículos até a chegada da polícia.

Continua após a publicidade

Depois de interrogar testemunhas e o próprio suposto agressor, a polícia prendeu o homem. Ele negou qualquer crime e disse ter “um acordo consensual com a mulher”.

A turista americana foi levada para um hospital, onde foi tratada para ferimentos leves, e já retornou aos Estados Unidos. Ela está em contato com a polícia e a procuradoria francesa.

+ Mergulho na história: o ambicioso projeto de despoluição do Rio Sena

De acordo com dados do Ministério do Interior francês, houve um aumento de casos de violência sexual e abusos no país durante o ano passado. Dados para 2021 publicados em janeiro indicam um aumento de 32% no número de vítimas de tentativas de estupro ou estupros relatados, em relação ao ano anterior.

Ao todo, foram 75.800 casos de violência sexual relatados às autoridades francesas em 2021, incluindo estupros, assédios e outros tipos de abusos.