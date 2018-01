Tubarões morrem congelados em onda de frio que atinge os EUA

As baixas temperaturas deste inverno nos Estados Unidos fizeram vítimas improváveis na última semana: três tubarões da espécie alopias foram encontrados congelados na península de Cape Cod, em Massachusetts, um destino turístico popular durante o verão.

Dois animais foram encontrados no dia 27 e o terceiro, no dia 29 de dezembro. Os resgates foram feitos pela ONG Atlantic White Shark Conservancy, que aguarda o descongelamento dos corpos para realizar exames e determinar a causa da morte.

Ao jornal The New York Times, o especialista em vida marinha Greg Skomal disse que “se o ar está muito frio, as brânquias congelam muito rápido”. Segundo Skomal, os filamentos das brânquias são muito sensíveis e, por isso, “não demoraria muito para um tubarão morrer” congelado.

O especialista especulou que o mais provável é que os animais tenham começado a nadar em direção ao sul quando as águas da região começaram a esfriar, mas ficaram encalhados na península de Cape Cod e foram empurrados pelo mar para a praia, onde o frio teria acelerado suas mortes.