Frio extremo deixa ao menos nove pessoas mortas nos EUA

As baixíssimas temperaturas nos Estados Unidos já deixaram ao menos nove pessoas mortas. Algumas cidades enfrentam temperaturas abaixo de 20 graus Celsius, chegando a superar recordes de décadas. Meteorologistas aconselham a população a evitar as estradas e se agasalhar devidamente.

No último dia 2 de janeiro, a cidade de Indianapolis, capital da Indiana, enfrentou um frio recorde de -24 graus para a data. Na cidade de Lafayete, também em Indiana, os termômetros marcaram -28, quebrando outro recorde.

Os ventos frios esperados para Chicago, que podem variar de -37 a -29 graus, levaram os meteorologistas a alertarem sobre os riscos de hipotermia e aconselharem, aos americanos que precisam sair de suas casas, para se agasalharem com diversas camadas de roupa, utilizarem toucas e luvas e cobrirem qualquer parte exposta da pele.

Segundo o The Guardian, diversos hospitais de Atlanta reportaram aumento de pacientes em salas de emergência com casos de hipotermia. As temperaturas na cidade giram em torno de -11 graus Celsius.

Cerca de nove mortes podem estar relacionadas ao frio extremo. Na segunda-feira, um morador de rua foi encontrado em uma caçamba de lixo em Saint Louis, no estado do Missouri. A polícia acredita que ele tenha congelado até a morte devido ao frio de -21 graus. Em Wisconsin, o corpo de uma mulher de 27 anos foi encontrado perto de um lago, também com sinais de exposição ao frio.

Outros corpos com sinais de hipotermia foram encontrados no Condado de Milwaukee, também em Wisconsin, e em Bismark, na Dakota do Norte.

O frio também atinge o sul do país, chegando a estados como Texas e Flórida, que possuem um histórico de temperaturas mais amenas. Na Flórida, o frio transformou uma fonte em uma escultura de gelo. Diversos parques aquáticos de Orlando fecharam por causa das temperaturas.

No estado do Alabama os termômetros variam de -7 a -13 graus Celsius. A Geórgia enfrenta uma de suas temperaturas mais baixas do inverno, em torno de -17.

Na Carolina do Sul, serviços públicos e escolas emitiram avisos de fechamento. Pelo Twitter, o Departamento de Transporte do estado aconselhou a população a evitar as estradas devido à previsão de chuva e neve para esta quarta-feira.

Meteorologistas da rede CNN alertam que as temperaturas devem cair ainda mais nas próximas semanas e o pior ainda pode estar por vir. Um ciclone deve atingir a costa leste do país entre quarta e quinta-feira, alertam os meteorologistas. A combinação de baixa pressão com ventos fortes e gelados é chamada de “furacão de inverno”. O Serviço Nacional do Clima (NWS, na sigla em inglês) alertou a população da Nova Inglaterra sobre uma forte tempestade de inverno que está por vir.