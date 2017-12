Nevasca recorde deixa cidade na Pensilvânia coberta de neve

Uma nevasca deixou mais de 165 centímetros de neve nesta semana na cidade de Erie, no estado americano da Pensilvânia, paralisando a região. As autoridades declararam estado de emergência. Às margens do lago do mesmo nome que faz fronteira com o Canadá, a cidade geralmente sofre com fortes nevascas durante o inverno americano.

Mas neste ano muitos residentes foram surpreendidos durante a comemoração das festas de fim de ano e usaram as redes sociais para mostrar a imensa quantidade de neve acumulada.

1. Nevasca em Erie, na Pensilvânia zoom_out_map 1 /5 A comunidade de Brevillier Village Episcopal deixa um pedido para a neve parar de cair depois de dois dias seguidos em Erie, no estado americano da Pensilvânia - 27/12/2017 (Robert Frank/) A comunidade de Brevillier Village Episcopal deixa um pedido para a neve parar de cair depois de dois dias seguidos em Erie, no estado americano da Pensilvânia - 27/12/2017

2. Nevasca em Erie, na Pensilvânia zoom_out_map 2 /5 Joe Ferrera e Grace Ferrera andam de ski no meio da rodovia South Shore, durante uma nevasca recorde de dois dias em Erie, no estado americano da Pensilvânia - 27/12/2017 (Robert Frank/) Joe Ferrera e Grace Ferrera andam de ski no meio da rodovia South Shore, em Erie, no estado americano da Pensilvânia - 27/12/2017

3. Nevasca em Erie, na Pensilvânia zoom_out_map 3 /5 Um morador de Erie é visto andando em meio a nevasca recorde de dois dias na rua 10, na Pensilvânia - 27/12/2017 (Robert Frank/) Um morador de Erie é visto andando em meio a nevasca recorde de dois dias na rua 10, na Pensilvânia - 27/12/2017

4. Nevasca em Erie, na Pensilvânia zoom_out_map 4 /5 Um homem utiliza o soprador para retirar a neve de cima da sua caminhonete, em Erie, na Pensilvânia - 27/12/2017 (Robert Frank/) Um homem utiliza o soprador para retirar a neve de cima da sua caminhonete após dois dias seguidos de uma nevasca recorde em Erie, na Pensilvânia - 27/12/2017

5. Nevasca em Erie, na Pensilvânia zoom_out_map 5/5 Bombeiros trabalham para remover a neve em volta dos hidrantes da cidade de Erie, na Pensilvânia - 27/12/2017 (Robert Frank/) Bombeiros trabalham para remover a neve em volta dos hidrantes da cidade de Erie, na Pensilvânia - 27/12/2017

Brian Sheridan postou na quarta-feira uma foto mostrando um monte de neve com apenas o topo de sua caixa de correio aparecendo. Na legenda, ele escreveu disse que “do jeito como está, é melhor suspender o correio até a primavera”.

Outros residentes tiraram fotos em seus quintais mostrando montes de neve que chegavam à altura de seus ombros.

A previsão é que novas tempestades levem mais de dez centímetros de neve à cidade de 100 mil habitantes a partir da noite desta quinta-feira.

A nevasca deste ano quebrou o recorde do estado de maior quantidade de neve acumulada em dois dias; em 1958, em apenas 48h foram registrados 112 centímetros de neve.

Várias estradas foram interditadas e é possível ver carros completamente cobertos de neve nas ruas. As autoridades declaram estado de emergência na região.

O governador do estado, Tom Wolf, enviou 21 tropas da Guarda Nacional da Pensilvânia junto com veículos militares adaptados para qualquer tipo de terreno para auxiliar no transporte de equipes de resgate à cidade.

(Com Reuters)