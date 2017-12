Trump: ‘Um pouco’ de aquecimento global ‘cairia bem’ aos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, questionou nesta quinta-feira a mudança climática e disse que para seu país “cairia bem um pouco” de aquecimento global para combater as baixas temperaturas esperadas para este fim de ano. “No leste, poderia ser a noite de Fim de Ano mais fria das já registradas. Talvez poderíamos utilizar um pouco desse velho aquecimento global que o nosso país, mas não outros, ia pagar trilhões de dólares para combater. Abriguem-se!”, disse Trump no Twitter.

O presidente americano se referiu assim à onda de frio que há dias afeta a costa nordeste e a região do meio oeste do país e que se espera aumente este fim de semana. Em muitos municípios foram registados recordes de temperaturas negativas, como Embarrass e Cotton, em Minesota, com 40 graus abaixo de zero; 35 graus negativos em Watertown, Nova York; e 20 graus negativos na cidade de Detroit, em Michigan.

Nos próximos dias são esperadas temperaturas ainda mais baixas, vento de origem ártica e neve em boa parte do país. Com sua mensagem sobre a onda de frio, Trump revive sua particular polêmica sobre o aquecimento global, cuja existência negou e disse que é uma “invenção” da China.

Trump retirou em junho os EUA do Acordo de Paris numa controversa decisão que deixa o país como o único do mundo fora do tratado sobre a mudança climática.