Trump é o ‘claro favorito do outro lado’, diz Biden após primária em Iowa

Depois do ex-presidente americano Donald Trump obter uma vitória esmagadora nas eleições prévias do estado de Iowa, em que os candidatos do Partido Republicano lutam para ser escolhidos para representar a legenda no pleito de novembro deste ano, o atual chefe da Casa Branca, Joe Biden, reconheceu nesta terça-feira, 16, o estatuto do rival como o “claro favorito” para enfrentá-lo como candidato democrata.

Leia também: Trump confirma favoritismo e vence com folga prévia republicana em Iowa

Com 99% dos votos contados, Trump ficou com 51%. O governador da Flórida, Ron DeSantis, principal rival intra-partido do ex-presidente, ficou em segundo lugar, com 21,2%. Em terceiro lugar, a ex-governadora da Carolina do Sul, Nikki Haley, conquistou 19,1% dos votos, segundo a Edison Research. Foi a maior margem de vitória da história (29,8 pontos percentuais) – o recorde anterior, de 1988, era de 12,8 pontos.

DeSantis e Haley prometeram seguir em frente após os resultados, garantindo que a oposição de Trump permanecerá fragmentada enquanto a campanha avança para New Hampshire, um estado mais moderado, que realizará as primárias (agora também do Partido Democrata, embora Biden praticamente não tenha oposição) em 23 de janeiro. Já o empresário Vivek Ramaswamy, que ficou em quarto lugar em Iowa, desistiu da disputa e declarou apoio ao ex-presidente.

Após a vitória enfática de Trump em Iowa, Biden escreveu no X, antigo Twitter: “Parece que Donald Trump acabou de vencer em Iowa. Ele é o favorito do outro lado neste momento.”

Looks like Donald Trump just won Iowa. He’s the clear front runner on the other side at this point.

But here’s the thing: this election was always going to be you and me vs. extreme MAGA Republicans. It was true yesterday and it’ll be true tomorrow.

So if you’re with us, chip…

— Joe Biden (@JoeBiden) January 16, 2024