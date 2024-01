Trump confirma favoritismo e vence com folga prévia republicana em Iowa

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump venceu a primeira prévia do Partido Republicano, em Iowa, por larga vantagem sobre os demais concorrentes, confirmando o seu favoritismo. O resultado começou a ser divulgado no fim da noite de segunda-feira, 15, início da madrugada de terça no Brasil.

Trump garantiu 51% dos votos apurados (vinte delegados), contra 21% do governador da Flórida, Ron DeSantis (oito delegados). Logo atrás apareceu a ex-governadora da Carolina do Sul Nikki Haley, com 19% dos votos (sete delegados). Por fim, o empresário Vivek Ramaswamy ficou com 7% dos votos (três delegados) – ele já declarou sua saída das primárias e apoio a Trump.

Logo depois, o ex-presidente agradeceu “ao grande povo de Iowa” e parabenizou seus concorrentes, que são pessoas “muito inteligentes”, segundo ele. “Eu realmente acho que agora é hora de todos, nosso país, se unirem. Queremos nos unir, seja republicano, democrata, liberal ou conservador”, afirmou o empresário.

DeSantis comemorou o segundo lugar e disse que sua campanha representa ‘esperança’ para o futuro do país. E Haley disse que espera conseguir um melhor resultado nas primárias de New Hampshire na próxima semana.

Início da corrida

Apesar de garantir apenas quarenta dos mais de 2.000 delegados que vão definir o próximo candidato do Partido Republicano na Convenção Nacional, no meio do ano, o estado de Iowa marca a largada da disputa e representa um peso simbólico para quem vence por lá.

Prévia Democrata

A primeira prévia do Partido Democrata, do atual presidente americano, Joe Biden, está marcada para o dia 23 de janeiro, em New Hampshire. A tendência é pela vitória de Biden e, assim, uma repetição da disputa contra Trump, como ocorreu em 2020, também no pleito de novembro deste ano.