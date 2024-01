Trump e Nikki Haley travam disputa decisiva nas prévias de New Hampshire

“Quando você ouve Trump falar, do que ele está falando?”, provocou. “Quando você sair [para votar] na terça-feira, você decidirá: quer mais do mesmo ou quer algo novo?”

Ainda na segunda-feira, Haley participou de outro comício na cidade de Salem, no qual pediu apoio dos eleitores e afirmou que teria mais chances de derrotar Biden do que Trump.

“Temos um país para salvar e temos a oportunidade de salvá-lo”, argumentou.

Tensão em New Hampshire

New Hampshire é um estado mais moderado do que Iowa, por isso, a equipe de Haley mantém as esperanças na vitória. Além disso, 40% dos eleitores locais estão registados como independentes, ou seja, não são afiliados nem ao Partido Democrata nem ao Partido Republicano.

As primárias democratas em New Hampshire também ocorrem nesta terça-feira, em meio a uma polêmica disputa entre autoridades do partido no estado e o Comitê Democrata Nacional (DNC). As autoridades nacionais do partido tentaram mudar a ordem do calendário eleitoral americano, trocando New Hampshire pela Carolina do Sul como o primeiro estado da disputa interna, sob o pretexto de incrementar a diversidade do processo. Indignados, representantes locais mantiveram o pleito mesmo assim – uma afronta mal recebida pelo DNC, que disse que não reconheceria os resultados das prévias e, por isso, o nome de Biden não estaria nas cédulas.

Como consequência, aliados de Biden no estado estão instando os eleitores a escreverem seu nome nas cédulas mesmo assim, de forma a contrariar abertamente o DNC. Os centros de votação começarão a fechar as portas às 19h (21h em Brasília). A contagem pode levar algumas horas, sem previsão definida.