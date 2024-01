DeSantis desiste de disputar presidência dos EUA e anuncia apoio a Trump

O governador da Flórida, Ron De Santis, anunciou neste domingo, 21, que desistiu de disputar a presidência dos Estados Unidos. Ao retirar a intenção de concorrer ao cargo, ele aproveitou também para comunicar que vai apoiar o ex-presidente Donald Trump, seu corregilionário no Partido Republicano. As eleiçoes americanas estão marcadas para novembro de 2024.

DeSantis foi derrotado em Iowa, primeiro estado das primárias republicanas, na segunda passada. O governador da Flórida ficou 30 pontos percentuais atrás de Trump. Em um vídeo publicado nas redes sociais, DeSantis reconheceu que a maioria dos americanos querem Trump na disputa e disse que, apesar dos desentendimentos que teve com ele no passado, ainda o considera melhor que Joe Biden, atual presidente.

“Assinei um compromisso para apoiar o candidato republicano (Trump) e honrarei isso. Ele tem meu endosso, porque não podemos voltar para a velha guarda republicana, um pacote reembalado de corporativismo requentado que Nikki Haley representa”, afirmou o governador da Flórida no vídeo.

“Está claro para mim que a maioria dos eleitores das primárias republicanas querem dar a Donald Trump outra chance. Eles viram sua presidência ser frustrada por resistência implacável e eles vêem os democratas usando guerra jurídica até hoje para atacá-lo. Tive desentendimentos com Donald Trump, como sobre a pandemia de coronavírus e o destaque dado por ele a Anthony Fauci, (mas) Trump é superior ao atual titular, Joe Biden”, completou.

Uma dama e um camarada

Embaixadora dos EUA na Organização das Nações Unidas (ONU), Haley é outro nome na legenda que deseja se candidatar à presidência. Com a desistência de DeSantis, agora ela é a única rival de Trump na disputa interna do Partido Republicano pela vaga. Também pelas redes sociais, Haley afirmou que o governador faz um bom trabalho em seu estado. “Quero dizer ao Ron que ele fez uma ótima corrida. Ele tem sido um bom governador e desejamos o melhor para ele. Dito isso, agora é um camarada e uma dama sobrando”, disse.

DeSantis tem 45 anos e foi eleito governador da Flórida pela primeira vez em 2018. Contou na época com o apoio de Donald Trump. Justamente por isso, o ex-presidente hoje acusa o governador de ser desleal de tentar disputar à presidência depois do que fez por ele no passado.

