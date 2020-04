Trump diz que epidemia de coronavírus já atingiu pico nos EUA

O presidente americano, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira 15 que a epidemia de coronavírus nos Estados Unidos já atingiu seu pico e que alguns estados do país poderão iniciar uma reabertura ainda neste mês.

“Os dados sugerem que, em todo o país, já passamos pelo pico”, disse Trump a repórteres na Casa Branca. “Espero que continue e continuemos a fazer grandes progressos”.

Segundo o republicano, um novo plano de ação deve ser anunciado nesta quinta-feira, 16, depois que ele discutir o tema com os governadores. “Queremos nosso país de volta”, afirmou. Os Estados Unidos são o país mais atingido pela Covid-19 no mundo, com mais de 639 mil casos e cerca de 30 mil mortes, segundo monitoramento em tempo real da Universidade Johns Hopkings.

Trump trava uma batalha com os governadores e prefeitos para tomar as rédeas das decisões sobre quando aliviar ou endurecer as medidas de isolamento social no país, ainda que a Constituição atribua a responsabilidade pela saúde pública aos estados. Tudo para mostrar aos americanos que está na linha de frente, como comandante em chefe, da luta contra a Covid-19.

Questionado sobre o motivo de seu país ser responsável ​​por uma proporção tão significativa do número global de mortes, Trump acusou outros governos de mentir sobre sua taxa de mortalidade. “Alguém realmente acredita nos números de alguns desses países?” disse, citando a China.