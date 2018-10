Trump acusa presença de jihadistas na caravana de migrantes

zoom_out_map 1 /37 Migrantes hondurenhos pulam grades ao tentar entrar no México em Tecun Uman, Guatemala - 19/10/2018 (Oliver de Ros/AP)

zoom_out_map 2 /37 Migrante de Honduras se prepara para pular no rio Suchiate na fronteira da Guatemala com o México - 20/10/2018 (Pedro Pardo/AFP)

zoom_out_map 3 /37 Migrantes hondurenhos andam por floresta após atravessar o rio Lempa deixando Honduras com destino aos Estados Unidos - 17/10/2018 (Jorge Cabrera/Reuters)

zoom_out_map 4 /37 Migrantes hondurenhos tentam chegar a fronteira da Guatemala com o México - 19/10/2018 (Edgard Garrido/Reuters)

zoom_out_map 5 /37 Migrantes hondurenhos aguardam abertura de ponte no rio Suchiate na fronteira da Guatemala com o México - 19/10/2018 (Oliver de Ros/AP)

zoom_out_map 6 /37 Migrantes hondurenhos seguem em caravana com destino ao Estados Unidos pela cidade de Quezaltepeque, Guatemala - 16/10/2018 (John Moore/Getty Images)

zoom_out_map 7 /37 Menina hondurenha e sua família seguem de carro com a caravana que tem como destino os Estados Unidos - 17/10/2018 (Orlando Sierra/AFP)

zoom_out_map 8 /37 Imigrantes hondurenhos que têm como destino ir para os Estados Unidos tomam banho com canecas de água na cidade de Tapachula, no México - 23/10/2018 (Moises Castillo/AP)

zoom_out_map 9 /37 Imigrantes de marcham para os Estados Unidos improvisam um abrigo com plástico em uma praça na cidade mexicana de Tapachula - 22/10/2018 (Adrees Latif/Reuters)

zoom_out_map 10 /37 Imigrante é visto na fronteira entre Guatemala e México enquanto aguarda para atravessar para o solo mexicano - 23/10/2018 (Ueslei Marcelino/Reuters)

zoom_out_map 11 /37 Imigrantes hondurenhos dormem juntos ao relento de uma praça pública em Tapachula, no México - 22/10/2018 (Moises Castillo/AP)

zoom_out_map 12 /37 Imigrantes hondurenhos que têm como destino ir para os Estados Unidos, se lavam utilizando garrafas plásticas de água na cidade de Tapachula, no México - 23/10/2018 (Moises Castillo/AP)

zoom_out_map 13 /37 Imigrantes de marcham para os Estados Unidos improvisam um abrigo com plástico em uma praça na cidade mexicana de Tapachula - 22/10/2018 (Moises Castillo/AP)

zoom_out_map 14 /37 Imigrantes hondurenhos aguardam para atravessar a fronteira entre Ciudad Tecun Uman, na Guatemala, e Ciudad Hidalgo, no México - 21/10/2018 (Orlando Sierra/AFP)

zoom_out_map 15 /37 Migrantes hondurenhos atravessam a fronteira da Guatemala com o México, na altura da cidade de Tapachula - 22/10/2018 (Ueslei Marcelino/Reuters)

zoom_out_map 16 /37 Imigrantes hondurenhos embarcam em caminhão rumo à Tapachula, no México - 22/10/2018 (Pedro Pardo/AFP)

zoom_out_map 17 /37 Garota dorme próxima de pão que foi doado para imigrantes hondurenhos, nos arredores da cidade mexicana de Tapachula - 22/10/2018 (Adrees Latif/Reuters)

zoom_out_map 18 /37 Imigrantes caminham por uma rodovia perto da fronteira com a Guatemala enquanto seguem seu caminho para tentar entrar nos Estados Unidos, em Tapachula, no México - 21/10/2018 (Ueslei Marcelino/Reuters)

zoom_out_map 19 /37 Imigrante hondurenho que segue para os Estados Unidos olha para o Rio Suchiate que separa o México, à direita, e a Guatemala, à esquerda, em uma ponte coberta por roupas secas em Tecun Uman, na Guatemala - 21/10/2018 (Oliver de Ros/AP)

zoom_out_map 20 /37 Imigrante que aguarda para seguir viagem até os Estados Unidos é fotografado junto com um arco-iris em Ciudad Hidalgo, no México - 21/10/2018 (Edgard Garrido/Reuters)

zoom_out_map 21 /37 Caminhonetes abarrotadas de imigrantes que se dirigem para os Estados Unidos são vistos chegando a Tapachula, no México - 21/10/2018 (Moises Castillo/AP)

zoom_out_map 22 /37 Crianças hondurenhas brincam em uma fonte na cidade de Tapachula, no México, durante uma pausa da caravana que se dirige para os Estados Unidos - 21/10/2018 (Ueslei Marcelino/Reuters)

zoom_out_map 23 /37 Imigrante hondurenho protege seu filho depois que outros imigrantes, parte de uma caravana que tentava chegar aos Estados Unidos, invadiram um posto fronteiriço em Ciudad Hidalgo, México - 20/10/2018 (Ueslei Marcelino/Reuters)

zoom_out_map 24 /37 Imigrantes hondurenhos que tentam chegar nos Estados Unidos, se aglomeram em um posto de controle enquanto esperam pedir asilo no México em um posto de controle em Ciudad Hidalgo - 20/10/2018 (Edgard Garrido/Reuters)

zoom_out_map 25 /37 Imigrantes hondurenhos que tentam chegar nos Estados Unidos, se aglomeram em um posto de controle enquanto esperam pedir asilo no México em um posto de controle em Ciudad Hidalgo - 20/10/2018 (Ueslei Marcelino/Reuters)

zoom_out_map 26 /37 Imigrantes hondurenhos participam de uma caravana em direção aos Estados Unidos, na estrada que liga Ciudad Hidalgo e Tapachula, estado de Chiapas, México - 21/10/2018 (Pedro Pardo/AFP)

zoom_out_map 27 /37 Imigrantes hondurenhos, parte de uma caravana que tenta chegar aos Estados Unidos, esperam a abertura do portão da ponte que liga o México e a Guatemala em Ciudad Hidalgo, México - 20/10/2018 (Ueslei Marcelino/Reuters)

zoom_out_map 28 /37 Menino hondurenho, parte de uma caravana que tenta chegar aos Estados Unidos, é fotografado na ponte que liga México e Guatemala em Tecun Uman - 20/10/2018 (Ueslei Marcelino/Reuters)

zoom_out_map 29 /37 Policiais tentam conter um enorme grupo de imigrantes hondurenhos que tentavam atravessar a fronteira da Guatemala para entrar no México, em Ciudad Hidalgo - 20/10/2018 (Ueslei Marcelino/Reuters)

zoom_out_map 30 /37 Imigrante hondurenho segura uma criança ao descer de uma ponte que liga México e Guatemala para evitar o posto fronteiriço em Ciudad Hidalgo, no México - 20/10/2018 (Edgard Garrido/Reuters)

zoom_out_map 31 /37 Imigrante hondurenho, parte de uma caravana que tenta chegar aos Estados Unidos, olha através do portão da ponte que liga México e Guatemala em Tecun Uman - 20/10/2018 (Ueslei Marcelino/Reuters)

zoom_out_map 32 /37 Imigrantes hondurenhos que se dirigem em caravana para os Estados Unidos realizam manifestação exigindo que as autoridades permitam que o resto do grupo atravesse em Ciudad Hidalgo, estado de Chiapas, no México, após a travessia da Guatemala - 20/10/2018 (Pedro Pardo/AFP)

zoom_out_map 33 /37 Jjovem, integrante de um grupo de migrantes hondurenhos que segue em caravana para os Estados Unidos, fica na "Igreja das Três Caidas", em Tecun Uman, na fronteira com o México - 18/10/2018 (Johan Ordonez/AFP)

zoom_out_map 34 /37 Imigrantes hondurenhos, parte de uma caravana que tenta chegar aos Estados Unidos, caminham em uma ponte durante sua viagem na Cidade da Guatemala, Guatemala - 18/10/2018 (Edgard Garrido/Reuters)

zoom_out_map 35 /37 Migrante hondurenho é visto com bandeira, próximo da fronteira entre a Guatemala e o México, no território de Ciudad Tecun Uman - 19/10/2018 (Johan Ordonez/AFP)

zoom_out_map 36 /37 Imigrantes hondurenhos entram em confronto com policiais, forçando a entrada na fronteira de Honduras com a Guatemala, no território de Ocotepeque - 19/10/2018 (Jorge Cabrera/Reuters)

zoom_out_map 37/37 Imigrantes de Honduras em posto de controle entre Guatemala e México - 19/10/2018 (Edgard Garrido/Reuters)

A Casa Branca adotou um argumento oportuno – a presença de jihadistas – para reagir contra os cerca de 7.000 integrantes de uma caravana de centro-americanos que pretendem ingressar, como imigrantes e refugiados, nos Estados Unidos. Sem apresentar provas, o presidente americano, Donald Trump, e o vice, Mike Pence, acusaram a caravana de abrigar potenciais terroristas, segundo a rede de televisão CNN.

“Vão para o meio da caravana, peguem sua câmera e procurem. Não. Peguem sua câmera, vão para o meio da caravana e procurem, Vocês vão achar MS-13. Vocês vão achar o Oriente Médio“, disse Trump à imprensa, referindo-se à violenta gangue Mara Salvatrucha (MS-13), originada em Los Angeles. “Vocês vão encontrar de tudo. E adivinhem: não não vamos permitir que entrem no nosso país.”

“É inconcebível que não haja pessoas do Oriente Médio em uma multidão de mais de 7.000 pessoas avançando para a nossa fronteira”, afirmou Pence. “Nós vamos fazer o que estiver em nosso poder para impedir esta caravana de vir para o Norte e violar nossa fronteira.”

O discurso combinado de Trump e de Pence prepara o caminho para uma agressiva recepção aos emigrantes de Honduras e Guatemala, que avançam pelo território do México em direção à fronteira sul dos Estados Unidos. Embora ameaçado por Washington, o governo mexicano não tem impedido a assistência aos emigrantes e coletou 1.699 pedidos de refúgio no país e outros 495 de retorno a Honduras.

Segundo o jornal El Universal, a Prefeitura da Cidade do México pretende enviar brigadas com 150 especialistas nas áreas médica e psicológica, educacional e de assistência social para atendimento aos emigrantes. Um grupo de mulheres da região montanhosa de Veracruz autodenominado “As patroas” prepara um refeitório para os emigrantes, sacolas de alimentos e artigos de higiene pessoal para adultos e crianças. Entidades locais têm colocado abrigos e alimentos à disposição dos centro-americanos.

O governo federal do México, até o momento, não tomou nenhuma medida de força contra os emigrantes, com exceção da tentativa de barrá-los na sua fronteira com a Guatemala. “As secretarias de Governo e de relações exteriores mantêm ativa fase de auxílio e de atenção humanitária em apoio aos migrantes centro-americanos que ingressaram no território nacional no último final de semana”, afirmou o governo mexicano, por meio de comunicado.

Parte dos emigrantes continua aglomerada e, nesta terça-feira, descansa em Huixtla, no estado de Chiapas, depois da morte de um hondurenho que caíra de um caminhão. A jornada será retomada amanhã, em direção à cidade de Mapastepec. Outros se dispersaram pelo México, procurando vias próprias de alcançar a fronteira com os Estados Unidos.

De Huixtla até a cidade americana mais próxima, Brownsville, no Texas, a distância a ser percorrida é de 1.714 quilômetros. Iniciada em San Pedro Sula, em Honduras, a caravana foi convocada pelas redes sociais e reuniu cerca de 4.000 pessoas. Mais migrantes se juntaram ao movimento na Guatemala.

Os migrantes fogem das raras oportunidades econômicas oferecidas por seus países e das violentas gangues (maras) que dominam a América Central.