Trem descarrila na Holanda, deixando um morto e 19 em estado grave

Um trem na Holanda descarrilou após colidir com um guindaste na madrugada desta terça-feira, 4, matando o operador do equipamento e ferindo ao menos 30 passageiros. Deles, 19 estão em estado grave. O acidente aconteceu no vilarejo de Voorschoten, a oito quilômetros de Haia, que era o destino final do veículo.

Cerca de 60 passageiros estavam a bordo no momento do ocorrido. Após uma operação de resgate, os feridos em estado grave (incluindo o condutor do comboio, que sofreu várias fraturas) foram encaminhados para um hospital local. Os demais foram tratados em residências próximas.

+ Ao menos 36 pessoas morrem no pior acidente de trem na história da Grécia

Depois do choque, a parte dianteira do trem avançou por um campo aberto, enquanto um segundo vagão ficou inclinado sobre os trilhos. Um terceiro vagão não sofreu danos, mas o quarto pegou fogo.

O trem de passageiros de dois andares tinha partido de Leiden, cidade histórica no sul do país. A ProRaid, empresa responsável pela infraestrutura ferroviária no país, informou que o trajeto será interrompido por alguns dias para que as causas do acidente sejam investigadas. A linha que liga Leiden a Haia é uma das mais movimentadas da Holanda.

Continua após a publicidade

+ Acidente de trem tóxico nos EUA matou quase 45 mil animais

Segundo o CEO da ProRaid, John Voppen, o serviço de manutenção que envolvia o guindaste estava na agenda, mas não se sabe como o equipamento foi parar no meio dos trilhos.

O primeiro-ministro holandês, Mark Rutte, e a família real do país estão entre os que se pronunciaram sobre o episódio. “Meus pensamentos estão com todas as vítimas e seus parentes. Desejo o melhor a todos eles”, escreveu Rutte no Twitter.

+ Princesa da Holanda sofre ameaças e é forçada a voltar para palácio

“Empatizamos profundamente com todos eles”, disseram o rei Willem-Alexander e a rainha Maxima, que depois visitaram o local do descarrilamento, a cerca de dez quilômetros do palácio onde vivem.

O acidente ferroviário mais grave da história da Holanda aconteceu em 1962, quando o choque entre dois trens de passageiros em Harmelen, perto da cidade de Utrecht, matou 93 pessoas e deixou 52 feridos. Mais recentemente, uma pessoa morreu e seis ficaram feridas quando um comboio bateu em um guincho hidráulica em 2016 no centro do país.