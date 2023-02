Acidente de trem tóxico nos EUA matou quase 45 mil animais

O Departamento de Recursos Naturais de Ohio, nos Estados Unidos, anunciou na noite de quinta-feira 23 que quase 45 mil animais morreram em decorrência de um acidente de trem tóxico no início do mês, na cidade de East Palestine, em Ohio.

A estimativa inicial de era de apenas 3.500 animais mortos após o descarrilamento de 3 de fevereiro, mas 43.700 animais foram encontrados sem vida até agora.

Mary Mertz, que dirige o Departamento de Recursos Naturais de Ohio, acrescentou em entrevista coletiva na quinta-feira que todos eram espécies aquáticas, e que não havia evidências de que animais terrestres tenham sido afetados pelos produtos químicos do trem. Os dados compreendem um raio de 8 km do local do acidente.

Esforços de limpeza continuam em East Palestine, em meio a um inquérito federal sobre irregularidades no trem.

Um total de 38 carros descarrilharam no acidente, 11 dos quais transportavam materiais perigosos. Mais tarde, os residentes relataram sentir-se mal.

“Como os produtos químicos estavam contidos, não vimos nenhum sinal adicional de sofrimento da vida aquática”, disse Mertz, acrescentando que todas as mortes ocorreram imediatamente após o acidente, três semanas atrás.

+ Júri afirma que Trump mentiu sobre fraude eleitoral na Georgia

Também na quinta-feira, o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes disse que a tripulação do trem tentou desacelerá-lo momentos antes do acidente, depois de descobrir que um rolamento de roda havia aquecido.

Pouco antes do descarrilamento, o rolamento atingiu um nível “limite” de 122ºC acima da temperatura normal, segundo o relatório preliminar. Ao mesmo tempo que o maquinista acionava os freios, um sistema de frenagem automática também era acionado, permitindo que o trem parasse.

Continua após a publicidade

“Depois que o trem parou, a tripulação observou fogo e fumaça”, disse o relatório.

O relatório não encontrou nenhuma evidência de que o trem estava viajando acima do limite de velocidade de 80 km/h e forneceu poucos detalhes sobre o que, exatamente, causou o descarrilhamento. No entanto, em uma coletiva de imprensa em Washington, D.C., a presidente do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes, Jennifer Homendy, disse que o acidente era “100% evitável”.

“Chamamos as coisas de acidentes”, disse ela. “Não há acidente. Cada evento que investigamos é evitável.”

Um relatório final provavelmente levará entre 12 e 18 meses, acrescentou Homendy.

Os incêndios no local do descarrilamento foram contidos em 5 de fevereiro, mas as autoridades continuaram preocupadas com a possibilidade de explosão de cinco carros carregando quase 500 mil litros de cloreto de vinila, um gás inodoro usado para fazer PVC.

+ Pentágono publica selfie de piloto americano com balão espião chinês

Assim, as autoridades realizaram uma queima controlada da substância, criando uma enorme nuvem de fumaça negra sobre a cidade de East Palestine.

O Conselho Nacional de Segurança nos Transportes disse que sua investigação está em andamento, e que vai se concentrar nas rodas e no design do vagão-tanque, bem como na queima do cloreto de vinila e na resposta ao acidente. A empresa que operava o trem, Norfolk Southern, defendeu sua resposta.

Falando à emissora americana CNN na quarta-feira 22, o CEO Alan Shaw disse que a empresa já pagou US$ 6,5 milhões à população que vive perto do local do descarrilhamento.