Pentágono publica selfie de piloto americano com balão espião chinês

O Pentágono divulgou nesta quinta-feira, 23, uma selfie tirada pelo piloto de um avião espião U-2 voando acima do balão espião chinês, que provocou uma crise no início deste mês, quando adentrou o espaço aéreo dos Estados Unidos. A fotografia foi tirada enquanto os militares americanos perseguiam o objeto pelos céus, antes de derrubá-lo na costa da Carolina do Sul no dia 4 de fevereiro.

A imagem mostra claramente a misteriosa esfera branca do balão, com painéis pendurados na parte de baixo e, intencionalmente ou não, uma visão impressionante da sombra da aeronave americana projetada contra o objeto voador.

A foto foi tirada pelo piloto na cabine de comando, quando o balão entrou no espaço aéreo dos Estados Unidos em alta altitude. A selfie foi reportada pela primeira vez pela emissora americana CNN.

O balão espião foi avistado pelo público acima do estado de Montana, onde há mais de uma centena de silos que armazenam armas nucleares, e depois rastreado por vários dias pelas autoridades dos Estados Unidos enquanto atravessava o país.

O incidente causou um conflito diplomático entre Washington e Pequim. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, cancelou uma viagem para a China, enquanto autoridades chinesas comunicaram que se reservariam o direito de adotar uma abordagem semelhante caso algum objeto dos Estados Unidos entrasse em seu espaço aéreo, alertando para “consequências”.

Quando o balão atravessou vários estados e chegou ao Oceano Atlântico, onde os militares consideraram mais seguro derrubá-lo, ele foi abatido por um único míssil disparado de um caça F-22 Raptor, que decolou da base aérea de Langley, na Virgínia.

Os destroços foram recuperados e estão sendo analisados. Uma avaliação preliminar levou o Departamento de Estado dos Estados Unidos a concluir que o artefato era, realmente, um balão espião, devido aos seus avançados sensores e hastes para coleta de informação.