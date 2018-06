Ao vivo: atirador faz feridos em jornal dos EUA

(Em atualização)

Ao menos quatro pessoas foram atingidas por tiros no prédio de um jornal em Annapolis, capital do Estado de Maryland, Estados Unidos, nesta quinta-feira (28), segundo a polícia local. Este é um dos rasos casos, nos Estados Unidos, de ataque a um jornal.

Segundo o chefe da delegacia local, um homem armado invadiu a sede do jornal Capital-Gazette, mas já foi capturado e está preso. Sua identidade ainda não foi revelada. As pessoas que estavam no edifício foram retiradas pela polícia, que faz buscas no local e nos prédios próximos.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi informado por seus assessores sobre este novo ataque individual com arma de fogo. Nos últimos anos, têm sido frequentes os casos de atiradores dispararem em escolas. Estudo do jornal Washington Post mostra que mais de 215 mil crianças, em 200 instituições de ensino do país, foram expostas a tiroteio em período de aula de 1999, quando houve o ataque à escola secundária de Columbine, no Colorado.

As primeiras informações divulgadas, quatro pessoas ficaram feridas. Não há, contudo, mais detalhes sobre o estado de saúde delas. Segundo o portal do Capital Gazette, o repórter Phil Davis informou haver muitas pessoas feridas pelos disparos.

O jornal pertence ao grupo Baltimore Sun e tem sua sede no Condado Anne Arundel, em Maryland. Agentes do escritório de Álcool, Tabaco, Armas de Fogo e explosivos (ATF, em inglês) estão colaborando com a polícia de Anne Arundel nas investigações.