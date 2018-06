Polícia reforça segurança em sedes de jornais e emissoras de Nova York

A polícia de Nova York reforçou nesta quinta-feira (28) a segurança em várias sedes de jornais e emissoras de televisão da cidade após o ataque em um jornal de Annapolis que deixou cinco mortos, informaram fontes oficiais.

Imagens divulgadas por diferentes meios de comunicação mostraram agentes policiais na porta das sedes de emissora como CBS e também na do jornal The New York Times, em medidas que são regularmente aplicadas quando há um atentado ou um ataque grave nos Estados Unidos.

Segundo informou o Departamento de Polícia de Nova York, a operação especial “não está baseada em nenhuma ameaça específica”, mas se tata de uma “prática habitual” neste tipo de situação.

“Estamos acompanhando os relatórios sobre Annapolis e enviamos equipes antiterroristas a meios de comunicação ao redor de Nova York”, afirmou no Twitter o escritório de imprensa da polícia de Nova York.

De acordo com os boletins divulgados até agora, um homem abriu fogo hoje na sede do jornal Capital Gazette, em Annapolis, Maryland, com um saldo provisório de cinco mortos e vários feridos.

A polícia deteve um suspeito, mas não informou sua identidade nem a motivação do ataque. Um dispositivo explosivo foi encontrado no prédio do jornal, mas logo desativado.

