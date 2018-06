Tiroteio deixa um morto e 20 feridos em festival nos Estados Unidos

Um tiroteio na 12ª edição do festival Art All Night em Trenton, no estado de Nova Jersey, nos Estados Unidos, deixou uma pessoa morta e 20 feridas. Um dos suspeitos, de 33 anos, foi morto e um segundo foi detido. Ambas identidades são mantidas em sigilo.

Os disparos foram feitos por volta das 2h50 da madrugada deste domingo (3h50 no horário de Brasília). A vítima mais jovem tem 13 anos e seu estado de saúde é crítico, segundo fontes da imprensa local. O evento, que continuaria ao longo do domingo, foi cancelado após a tragédia.

A organização do festival disse estar “chocada e profundamente triste” em uma nota publicada em sua página da rede social na manhã deste domingo. “Ainda estamos processando muito isso e ainda não temos muitas respostas”, diz o post, que também afirma não haver artistas entre as vítimas.

“Sabemos que há muitas perguntas e muita especulação neste momento. Ainda estamos tentando nos informar sobre essa situação toda. O que sabemos é que agora não podemos liberar nenhum trabalho artístico que esteja atualmente dentro do prédio da Roebling Wire Works. Dito isso, prometemos que entraremos em contato assim que tivermos mais perguntas sobre isso. Nós realmente agradecemos sua compreensão e paciência durante esta situação incrivelmente difícil e confusa”, afirma o comunicado.