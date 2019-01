Terremoto de magnitude 6,1 na escala Richter atinge o sul da Indonésia

Um terremoto de magnitude 6,1 na escala Richter atingiu, nesta terça-feira 22 (data local), a ilha de Sumba, no sul da Indonésia, sem que as autoridades informassem sobre vítimas ou alerta de tsunami.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, sigla em inglês), que registra a atividade sísmica no mundo todo, colocou o hipocentro do terremoto a 31 quilômetros abaixo do fundo do mar.

O mesmo órgão localizou o tremor a 150 quilômetros ao sudoeste de Waingapu, a principal cidade de Sumba, e a 220 quilômetros ao sudeste de Bima, na vizinha ilha de Sumbawa.

O Sistema de Alarmes por Tsunami do Pacífico não emitiu nenhum aviso de risco de onda gigante.

O terremoto foi seguido por uma réplica de magnitude 4,9 na escala Richter na mesma área, mas a uma profundidade de apenas 10 quilômetros, segundo o USGS.