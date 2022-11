Terremoto de magnitude 5,6 deixa ao menos 46 mortos na Indonésia

Pelo menos 46 pessoas morreram depois que um terremoto de magnitude 5,6 atingiu a província de Java Ocidental, na Indonésia, nesta segunda-feira, 21, de acordo com a Agência Nacional de Gerenciamento de Desastres (BNPB) do país.

Outras 700 pessoas ficaram feridas, segundo o major-general Suharyanto, chefe do BNPB. O terremoto atingiu a região de Cianjur, na província de Java Ocidental, a uma profundidade de 10 quilômetros, de acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS).

Quatro escolas e 52 casas desabaram ou foram seriamente danificadas, segundo o escritório local do BNPB na região de Cianjur. Uma mesquita e um hospital também foram danificados, de acordo com o escritório. Contudo, a agência disse que não há risco de tsunami.

+ Derrota da civilização: a carnificina em estádio na Indonésia

Em coletiva de imprensa, Herman Suherman, funcionário do governo em Cianjur, disse que alguns moradores ficaram presos nos escombros de prédios desabados. O canal de notícias local Metro TV mostrou centenas de vítimas sendo tratadas no estacionamento de um hospital.

Continua após a publicidade

Suherman afirmou que um internato islâmico também foi danificado, e que as comunicações foram interrompidas devido a quedas de energia.

A Agência Meteorológica, Climatológica e Geofísica da Indonésia alertou para o perigo de deslizamentos de terra, principalmente em caso de chuva forte, já que 25 tremores secundários foram registrados nas duas horas após o terremoto.

+ Forte terremoto sacode Jacarta, capital da Indonésia

A Indonésia fica no chamado “Círculo de Fogo”, uma faixa ao redor do Oceano Pacífico que provoca terremotos frequentes e atividade vulcânica. Uma das zonas mais sismicamente ativas do planeta, estende-se do Japão e da Indonésia, de um lado do Pacífico, até a Califórnia e a América do Sul, do outro.

Em 2004, um terremoto de magnitude 9,1 na ilha de Sumatra, no norte da Indonésia, provocou um tsunami que atingiu 14 países, matando 226 mil pessoas ao longo da costa do Oceano Índico, mais da metade delas na Indonésia.